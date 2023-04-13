"Это не будет забыто". Премьер Словакии сравнил россиян с ИГИЛ из-за видео с казнью украинского военного

"Мы не можем привыкать к ежедневной дозе ужасных зверств, которые совершают российские агрессоры в Украине. Обезглавливание украинского военнослужащего в стиле ИГИЛ показывает, что для них нет ни правовых, ни человеческих границ в создании зла. Так же думали и нацисты, но это не будет ни забыто, ни безнаказанно!" – подчеркнул Гегер.

Контекст:

11 апреля российские Telegram-каналы начали распространять видео с обезглавливанием украинского военного. СБУ начала расследование убийства, в Минобороны Украины заявили, что занимаются идентификацией погибшего, и призвали не распространять видео казни.

CNN сообщил, что видео с казнью два: 8 апреля в сети был обнародован ролик с двумя убитыми украинскими военными. Эти два случая, вероятно, не связаны, отметил канал.

Российские оккупанты не впервые казнят украинских военных, снимая это на видео. Предыдущий подобный громкий случай произошел 6 марта, когда в сети распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!" Где и когда оно снято, на момент публикации видео известно не было.

Произошедшее осудили в Украине и за рубежом, в частности Евросоюз.

В Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявили, что подобные случаи не единичны.