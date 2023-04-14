Оккупанты потеряли способность проводить несколько наступательных операций одновременно на разных направлениях – ISW

Оккупанты не могут восстановить потерянные в Украине ресурсы и способны вести масштабное наступление лишь на одном направлении Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram (ииллюстративное)

В сводке указывается, что оценки украинского командования подтверждают более ранние оценки ISW об ограниченных возможностях вооруженных сил оккупантов.

Эксперты в качестве подтверждения цитируют заявление замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадного генерала Алексея Громова, по словам которого войска РФ перебросили неуточненные силы из района Авдеевки Донецкой области для усиления наступательных действий вокруг Бахмута Донецкой области.

При этом Россия потеряла более 4 тыс. человек (вагнеровцев и военнослужащих регулярных войск) в Бахмуте примерно с 30 марта.

"Заявление Громова подтверждает оценку о том, что российская армия в своей нынешней форме не способна проводить широкомасштабные наступательные кампании на нескольких направлениях одновременно", – пришли к выводу в ISW.