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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты потеряли способность проводить несколько наступательных операций одновременно на разных направлениях – ISW

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Оккупанты не могут восстановить потерянные в Украине ресурсы и способны вести масштабное наступление лишь на одном направлении
Оккупанты не могут восстановить потерянные в Украине ресурсы и способны вести масштабное наступление лишь на одном направлении
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram (ииллюстративное)

В своем нынешнем состоянии российские войска не могут проводить широкомасштабные наступательные операции на нескольких направлениях одновременно. Об этом в оперативном анализе написал 13 апреля американский Институт исследования войны (ISW).

В сводке указывается, что оценки украинского командования подтверждают более ранние оценки ISW об ограниченных возможностях вооруженных сил оккупантов.

Эксперты в качестве подтверждения цитируют заявление замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадного генерала Алексея Громова, по словам которого войска РФ перебросили неуточненные силы из района Авдеевки Донецкой области для усиления наступательных действий вокруг Бахмута Донецкой области.

При этом Россия потеряла более 4 тыс. человек (вагнеровцев и военнослужащих регулярных войск) в Бахмуте примерно с 30 марта.

"Заявление Громова подтверждает оценку о том, что российская армия в своей нынешней форме не способна проводить широкомасштабные наступательные кампании на нескольких направлениях одновременно", – пришли к выводу в ISW.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ на утро 14 апреля, силы обороны Украины с начала полномасштабного нападения ликвидировали около 181 090 российских оккупантов.

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