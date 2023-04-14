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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки силы обороны Украины уничтожили 500 захватчиков, 16 боевых машин и семь артсистем – Генштаб

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Украинские военные за сутки уничтожили 500 оккупантов, четыре танка и другую технику
Украинские военные за сутки уничтожили 500 оккупантов, четыре танка и другую технику
Фото: ТРО Медіа / Facebook

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 181 090 российских оккупантов, из них 500 – за последние сутки. Об этом 14 апреля сообщил в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины.

Другие потери российской армии составили:

  • танки – 3650 (+4);
  • боевые бронированные машины – 7069 (+16);
  • артиллерийские системы – 2784 (+7);
  • РСЗО – 535;
  • средства ПВО – 283;
  • самолеты – 307;
  • вертолеты – 293;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339;
  • крылатые ракеты – 911;
  • корабли / катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5640 (+3);
  • специальная техника – 321 (+1).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0HRLVywytcFdga8gdwyYHQA4Yi5xPZeoS2HTKEncJZcDpoZRCTuTubVAMk7F1hg6Kl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Генштаб ВСУ, танки, артиллерия, война России против Украины, потери армии России
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