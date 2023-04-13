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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Военные потери заставят РФ в очередной раз пересмотреть стратегические цели войны, в частности по захвату Левобережья Украины в 2023 году

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Оккупанты продолжат формировать стратегические резервы и перебрасывать их к границам с Украиной, отметил Громов
Оккупанты продолжат формировать стратегические резервы и перебрасывать их к границам с Украиной, отметил Громов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Страна-агрессор РФ из-за потерь будет вынуждена пересмотреть стратегические цели войны против Украины.

Такое мнение 13 апреля на брифинге, который транслировало Военное телевидение Украины, высказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Опыт и мужество наших защитников, умелое использование ими предоставленного партнерами вооружения привели к сокращению военного потенциала РФ. А это почти наверняка заставит агрессора в очередной раз пересмотреть стратегические цели войны, в том числе касательно поэтапного захвата всего Левобережья Украины в текущем году, – считает Громов. – Прогнозируется, что в весенне-летний период этого года враг будет наращивать количественный и качественный показатели соединений и воинских частей российских войск, которые ведут войну на территории Украины".

По словам представителя Генштаба ВСУ, оккупанты продолжат формировать стратегические резервы и перебрасывать их к границам с Украиной. Также наиболее вероятно, что Кремль "продолжит скрытую мобилизацию населения", в приоритете – лица из самых "депрессивных районов" РФ, добавил Громов.

"Для увеличения численности военных контрактной службы врагом анонсирован призыв более чем 400 тыс. человек. В то же время запланирован призыв на срочную службу 147 тыс. лиц", – подчеркнул он.

Громов призвал не недооценивать мобилизационные возможности РФ, несмотря на то, что россияне не очень хотят ехать воевать в Украину.  

"РФ способна полностью обеспечить свои вооруженные силы личным составом для ведения длительной войны на истощение", – указал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ на утро 13 апреля, силы обороны Украины с начала полномасштабного нападения ликвидировали около 180 590 российских оккупантов.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщал, что Россия ежемесячно мобилизует по 20 тыс. человек. В том числе захватчики проводят мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины.

24 марта агентство Bloomberg написало, что Россия планирует мобилизовать 400 тыс. человек для сдерживания ожидаемого контрнаступления ВСУ. Российский политолог Станислав Белковский отметил, что в Кремле на выполнение этой задачи отвели два месяца. Для этого региональные чиновники получили квоты на набор и рассылают потенциальным добровольцам повестки для прихода в призывные комиссии. В то же время некоторые официальные лица в Москве не верят, что удастся собрать 400 тыс. новых военных.

В британской разведке считают, что Россия не сможет набрать 400 тыс. добровольцев для войны в Украине, вероятно, мобилизация будет принудительной.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, захват, граница, мобилизация, вооружение, ВСУ, война России против Украины, брифинг, потери армии России, российские оккупанты, Алексей Громов
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