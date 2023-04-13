Генштаб ВСУ: Военные потери заставят РФ в очередной раз пересмотреть стратегические цели войны, в частности по захвату Левобережья Украины в 2023 году

Оккупанты продолжат формировать стратегические резервы и перебрасывать их к границам с Украиной, отметил Громов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Такое мнение 13 апреля на брифинге, который транслировало Военное телевидение Украины, высказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Опыт и мужество наших защитников, умелое использование ими предоставленного партнерами вооружения привели к сокращению военного потенциала РФ. А это почти наверняка заставит агрессора в очередной раз пересмотреть стратегические цели войны, в том числе касательно поэтапного захвата всего Левобережья Украины в текущем году, – считает Громов. – Прогнозируется, что в весенне-летний период этого года враг будет наращивать количественный и качественный показатели соединений и воинских частей российских войск, которые ведут войну на территории Украины".

По словам представителя Генштаба ВСУ, оккупанты продолжат формировать стратегические резервы и перебрасывать их к границам с Украиной. Также наиболее вероятно, что Кремль "продолжит скрытую мобилизацию населения", в приоритете – лица из самых "депрессивных районов" РФ, добавил Громов.

"Для увеличения численности военных контрактной службы врагом анонсирован призыв более чем 400 тыс. человек. В то же время запланирован призыв на срочную службу 147 тыс. лиц", – подчеркнул он.

Громов призвал не недооценивать мобилизационные возможности РФ, несмотря на то, что россияне не очень хотят ехать воевать в Украину.

"РФ способна полностью обеспечить свои вооруженные силы личным составом для ведения длительной войны на истощение", – указал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.