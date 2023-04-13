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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кремль осенью может активизировать ракетные удары по Украине – Генштаб ВСУ

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С начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету, сообщили в Минобороны Украины 10 марта
С начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету, сообщили в Минобороны Украины 10 марта
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Страна-агрессор РФ летом планирует приступить к серийному производству крылатых ракет типа Х-50.

Об этом 13 апреля на брифинге, который транслировало Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Следует отметить, что, по имеющимся данным, в июне этого года РФ планирует приступить к серийному производству стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50. Это позволит Кремлю осенью активизировать ракетные удары по территории нашей страны", – отметил Громов.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Теги: Россия, Украина, Кремль, Генштаб ВСУ, авиация, обстрелы, война России против Украины, ракеты, брифинг, российские оккупанты, Алексей Громов
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