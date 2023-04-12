США не видят признаков того, что Египет поставляет ракеты России – Белый дом

"Я не хочу говорить о достоверности этих просочившихся документов. Я вам скажу, что мы не видели никаких признаков того, что Египет поставляет смертоносное оружие России", – сказал он.
10 апреля издание The Washington Post со ссылкой на опубликованные документы американской разведки сообщило, что президент Египта Абдул Фаттах аль-Сиси планировал произвести до 40 тыс. ракет для России, которая ведет полномасштабную войну против Украины. Документ датирован 17 февраля, в нем упоминаются также планы поставок Египтом в РФ артиллерийских снарядов и пороха. Египетским чиновникам приказано держать это в тайне, "чтобы избежать проблем с Западом", пишет издание.
Представитель правительства США на условиях анонимности заявил, что Штатам "ничего не известно о выполнении этого плана".
6 апреля The New York Times сообщила, что Пентагон расследует источник публикации в различных социальных сетях списка секретных американских военных документов пятинедельной давности, в которых среди прочего отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинских Вооруженных сил.
8 апреля The Washington Post написала, что среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве Турции и России.
The Washington Post 10 апреля также сообщила, что в слитых документах была информация о том, как в 2022 году российский истребитель чуть не сбил британский самолет-разведчик недалеко от оккупированного Россией Крыма.
В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки документов, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация. Об этом на брифинге 10 апреля рассказал помощник главы Пентагона Крис Мигер.