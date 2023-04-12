США не видят признаков того, что Египет поставляет ракеты России – Белый дом

"Я не хочу говорить о достоверности этих просочившихся документов. Я вам скажу, что мы не видели никаких признаков того, что Египет поставляет смертоносное оружие России", – сказал он.

10 апреля издание The Washington Post со ссылкой на опубликованные документы американской разведки сообщило, что президент Египта Абдул Фаттах аль-Сиси планировал произвести до 40 тыс. ракет для России, которая ведет полномасштабную войну против Украины. Документ датирован 17 февраля, в нем упоминаются также планы поставок Египтом в РФ артиллерийских снарядов и пороха. Египетским чиновникам приказано держать это в тайне, "чтобы избежать проблем с Западом", пишет издание.

Представитель правительства США на условиях анонимности заявил, что Штатам "ничего не известно о выполнении этого плана".