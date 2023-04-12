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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США не видят признаков того, что Египет поставляет ракеты России – Белый дом

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Кирби прокомментировал сообщения СМИ о якобы намерениях Египта помогать России
Кирби прокомментировал сообщения СМИ о якобы намерениях Египта помогать России
Фото: EPA

США не видят никаких признаков того, что Египет поставляет России летальное вооружение. Об этом заявил советник по нацбезопасности президента США Джон Кирби на брифинге 11 апреля, текстовую версию которого опубликовал сайт Белого дома.

"Я не хочу говорить о достоверности этих просочившихся документов. Я вам скажу, что мы не видели никаких признаков того, что Египет поставляет смертоносное оружие России", – сказал он.

10 апреля издание The Washington Post со ссылкой на опубликованные документы американской разведки сообщило, что президент Египта Абдул Фаттах аль-Сиси планировал произвести до 40 тыс. ракет для России, которая ведет полномасштабную войну против Украины. Документ датирован 17 февраля, в нем упоминаются также планы поставок Египтом в РФ артиллерийских снарядов и пороха. Египетским чиновникам приказано держать это в тайне, "чтобы избежать проблем с Западом", пишет издание.

Представитель правительства США на условиях анонимности заявил, что Штатам "ничего не известно о выполнении этого плана".

Контекст:

6 апреля The New York Times сообщила, что Пентагон расследует источник публикации в различных социальных сетях списка секретных американских военных документов пятинедельной давности, в которых среди прочего отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинских Вооруженных сил.

8 апреля The Washington Post написала, что среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве Турции и России.

The Washington Post 10 апреля также сообщила, что в слитых документах была информация о том, как в 2022 году российский истребитель чуть не сбил британский самолет-разведчик недалеко от оккупированного Россией Крыма.

В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки документов, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация. Об этом на брифинге 10 апреля рассказал помощник главы Пентагона Крис Мигер.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Египет, разведка, Белый дом, Джон Кирби, документы, ракеты
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