"Я ожидаю большой успех". Швец спрогнозировал, когда может начаться контрнаступление Украины

Швец: Я не уверен, что назначена конкретная дата, поскольку нужно хорошо подготовиться Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

Такое мнение живущий в США бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Мне трудно сказать, [когда ожидать начало контрнаступления]. Понимаете, это один из самых больших секретов, которые знают считанные люди по обе стороны океана, то есть в Киеве и Вашингтоне. Я думаю, что даже представители гражданской администрации Украины не посвящены в эти тайны", – сказал Швец.

Он предположил, что конкретная дата контрнаступления не назначена.

"Я не уверен, что назначена конкретная дата, поскольку нужно хорошо подготовиться. Я ожидаю, что это будет большой успех. Большой успех требует большой хорошей подготовки. Украина должна получить все необходимое для этого – до последнего патрона, до последней БМП Breadley. Почва должна нормально подсохнуть... Если все это прикинуть, туда-сюда где-то реалистично, я думаю – это недели через три. Допустим, так. Но опять-таки все зависит от поставок: техника должна полностью поступить", – добавил экс-разведчик.

Швец считает, что контрнаступлению должен предшествовать стратегический обман противника.

"Поскольку это должен быть стратегический обман, и для начала враг даже сам не должен понимать, где пройдет главный удар, то, скорее всего, все начнется с небольших – по всей возможной линии фронта – разведок боем, то есть ограниченных ударов. Таким образом прощупываться будет оборона противника, с тем чтобы найти уязвимые места в ней. И вот туда клином и будет нанесен один, а может, их будет несколько ударов. То есть вот американцы считают, что это не обязательно должен быть один удар, их может быть несколько. Ну а какие удары? Вот посмотреть на карту Украины – понятно куда: северо-восток, Донбасс, юг, в сторону Крыма. Вот и все", – резюмировал он.

ВИДЕО