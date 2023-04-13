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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Я ожидаю большой успех". Швец спрогнозировал, когда может начаться контрнаступление Украины

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Швец: Я не уверен, что назначена конкретная дата, поскольку нужно хорошо подготовиться
Швец: Я не уверен, что назначена конкретная дата, поскольку нужно хорошо подготовиться 
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

Дату начала контрнаступления Украины, если она назначена, знают считанные люди "по обе стороны океана", кроме украинского командования это могут быть представители Пентагона и избранных стран НАТО (например, Великобритания).

Такое мнение живущий в США бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Мне трудно сказать, [когда ожидать начало контрнаступления]. Понимаете, это один из самых больших секретов, которые знают считанные люди по обе стороны океана, то есть в Киеве и Вашингтоне. Я думаю, что даже представители гражданской администрации Украины не посвящены в эти тайны", – сказал Швец. 

Он предположил, что конкретная дата контрнаступления не назначена. 

"Я не уверен, что назначена конкретная дата, поскольку нужно хорошо подготовиться. Я ожидаю, что это будет большой успех. Большой успех требует большой хорошей подготовки. Украина должна получить все необходимое для этого – до последнего патрона, до последней БМП Breadley. Почва должна нормально подсохнуть... Если все это прикинуть, туда-сюда где-то реалистично, я думаю – это недели через три. Допустим, так. Но опять-таки все зависит от поставок: техника должна полностью поступить", – добавил экс-разведчик. 

Швец считает, что контрнаступлению должен предшествовать стратегический обман противника. 

"Поскольку это должен быть стратегический обман, и для начала враг даже сам не должен понимать, где пройдет главный удар, то, скорее всего, все начнется с небольших – по всей возможной линии фронта – разведок боем, то есть ограниченных ударов. Таким образом прощупываться будет оборона противника, с тем чтобы найти уязвимые места в ней. И вот туда клином и будет нанесен один, а может, их будет несколько ударов. То есть вот американцы считают, что это не обязательно должен быть один удар, их может быть несколько. Ну а какие удары? Вот посмотреть на карту Украины – понятно куда: северо-восток, Донбасс, юг, в сторону Крыма. Вот и все", – резюмировал он. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Резников говорил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае, а в начале апреля сказал, что оно начнется "когда Генштаб решит, что время пришло". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предположил, что это может произойти летом

25 марта Зеленский говорил, что Украине нужна дополнительная военная поддержка – в частности, ВСУ необходимы боеприпасы и истребители. Глава государства добавил, что без достаточного уровня вооружения Украина не будет отправлять своих военнослужащих в контрнаступление.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".

Глава Пентагона Ллойд Остин 11 апреля заявил, что у Украины много возможностей, которые необходимы для успеха в контрнаступлении. Директор ЦРУ Уильям Бернс в тот же день говорил, что прогресс Украины на поле боя определит перспективы дипломатии, поэтому "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое". 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: США, Украина, НАТО, Генштаб ВСУ, военная техника, прогноз, Юрий Швец, война России против Украины, контрнаступление
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