Шмыгаль рассказал, о чем говорил с Остином в США

Украинский премьер поблагодарил США и лично министра за мощную военную поддержку, а также усилия по созданию украинской контактной группы.

Также они подробно обсудили срочные потребности Украины для успешного проведения очередной контрнаступательной операции по освобождению украинских территорий и совместную работу по новым возможностям на будущее.

"Украинские воины доказали, что могут за короткое время освоить новейшую технику и эффективно использовать ее на поле боя. Для скорейшей победы Украине нужно также больше оружия: ПВО, тяжелой артиллерии и техники, минометов и боеприпасов к ним. Призвал США поддержать предоставление ракет большей дальности. Мы рассчитываем на неизменно мощную военную поддержку Соединенных Штатов до окончательной победы Украины", – написал Шмыгаль.

Остин высоко оценил мужество украинского народа и подтвердил, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать поддержку столько, сколько потребуется, сообщается на сайте минобороны США. По его словам, стороны говорили о приоритетах помощи Украине, такой как противовоздушная оборона и артиллерия, а также обучение Вооруженных сил.