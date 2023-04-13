ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Шмыгаль рассказал, о чем говорил с Остином в США

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шмыгаль обсудил с Остином помощь для успешного контрнаступления Украины
Шмыгаль обсудил с Остином помощь для успешного контрнаступления Украины
Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время своего визита в США встретился с министром обороны страны Ллойдом Остином. Об том он рассказал в Telegram 12 апреля.

Украинский премьер поблагодарил США и лично министра за мощную военную поддержку, а также усилия по созданию украинской контактной группы.

Также они подробно обсудили срочные потребности Украины для успешного проведения очередной контрнаступательной операции по освобождению украинских территорий и совместную работу по новым возможностям на будущее.

"Украинские воины доказали, что могут за короткое время освоить новейшую технику и эффективно использовать ее на поле боя. Для скорейшей победы Украине нужно также больше оружия: ПВО, тяжелой артиллерии и техники, минометов и боеприпасов к ним. Призвал США поддержать предоставление ракет большей дальности. Мы рассчитываем на неизменно мощную военную поддержку Соединенных Штатов до окончательной победы Украины", – написал Шмыгаль.

Остин высоко оценил мужество украинского народа и подтвердил, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать поддержку столько, сколько потребуется, сообщается на сайте минобороны США. По его словам, стороны говорили о приоритетах помощи Украине, такой как противовоздушная оборона и артиллерия, а также обучение Вооруженных сил.

Контекст:

11 апреля Шмыгаль нанес визит в Канаду. После этого отправился в США.

Он прибыл на самолете с изображением трех эмодзи, среди которых изображение истребителя.

В пресс-службе Кабинета Министров Украины отмечали, что кроме Остина, премьер встретится с министром торговли США Джиной Раймондо, министром финансов Джанет Йеллен, а также примет участие в Spring Meetings Международного валютного фонда и Всемирного банка. "Готовим новые договоренности и соглашения по усилению макрофинансовой и экономической устойчивости нашего государства", – говорится в сообщении.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: США, военная помощь, война России против Украины, Денис Шмыгаль, Ллойд Остин, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как красиво украсить паску. 10 ярких идей для вдохновения
Как красиво украсить паску. 10 ярких идей для вдохновения
Галина ГРИШИНА
Как определить лучшее место для посадки груши, чтобы был хороший урожай
Как определить лучшее место для посадки груши, чтобы был хороший урожай
Галина ГРИШИНА
"Я сказала себе: придумывай что-то, а то будешь голодной". В новой пародии Ани Лорак "призналась", чем будет зарабатывать на жизнь
"Я сказала себе: придумывай что-то, а то будешь голодной". В новой пародии Ани Лорак "призналась", чем будет зарабатывать на жизнь
На Пугачеву в России написали донос в Генпрокуратуру. Его автор ранее писал донос на Ахеджакову
На Пугачеву в России написали донос в Генпрокуратуру. Его автор ранее писал донос на Ахеджакову
Галина ГРИШИНА
Эти четыре ошибки безвозвратно испортят вкус шашлыка. Эксперты рассказали, как делать не надо
Эти четыре ошибки безвозвратно испортят вкус шашлыка. Эксперты рассказали, как делать не надо
Галина ГРИШИНА
Акриловые ногти можно снять самостоятельно. Эксперт рассказала, как сделать это дома и не повредить натуральные
Акриловые ногти можно снять самостоятельно. Эксперт рассказала, как сделать это дома и не повредить натуральные
Галина ГРИШИНА
62-летний Комаровский: Что бы я выбрал для расслабления? Еду, алкоголь и секс
62-летний Комаровский: Что бы я выбрал для расслабления? Еду, алкоголь и секс
Галина ГРИШИНА
Сухой шампунь. Как правильно использовать, чтобы не пересушить волосы
Сухой шампунь. Как правильно использовать, чтобы не пересушить волосы
Галина ГРИШИНА
Wellboy сообщил о прекращении сотрудничества с продюсерской компанией
Wellboy сообщил о прекращении сотрудничества с продюсерской компанией
Галина ГРИШИНА
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта
Галина ГРИШИНА
Принц Гарри поедет один. Названа причина, по которой жена герцога Сассекского Меган решила пропустить коронацию Чарльза III
Принц Гарри поедет один. Названа причина, по которой жена герцога Сассекского Меган решила пропустить коронацию Чарльза III
Галина ГРИШИНА
"Одобряет". Залужный сделал селфи в толстовке с логотипом волонтерской организации
"Одобряет". Залужный сделал селфи в толстовке с логотипом волонтерской организации
Галина ГРИШИНА
  Белковая глазурь для паски, которая после застывания не трескается и не липнет. Простой рецепт всего из трех ингредиентов
  Белковая глазурь для паски, которая после застывания не трескается и не липнет. Простой рецепт всего из трех ингредиентов
Галина ГРИШИНА
"Досадно, что прошло два года, а не додумались даже облагородить". В сети показали, как выглядит могила Чапкиса. Видео
"Досадно, что прошло два года, а не додумались даже облагородить". В сети показали, как выглядит могила Чапкиса. Видео
Галина ГРИШИНА
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать
Галина ГРИШИНА
  Как собрать хороший урожай картофеля без прополки и окучивания. Назван эффективный и проверенный способ
  Как собрать хороший урожай картофеля без прополки и окучивания. Назван эффективный и проверенный способ
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (67091)
2
Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской (64566) G
3
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай (51237)
4
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе (48831)
5
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео (46559)
6
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото (44192)
7
49-летняя Клум снялась топлес. Фото (43646)
8
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе (41915)
 
 
 
 