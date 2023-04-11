Шмыгаль прибыл в Канаду, затем планирует посетить США

Он намерен встретиться с премьер-министром Джастином Трюдо и вице-премьер-министром Христей Фриланд.

Затем Шмыгаль отправится в США, где состоятся встречи с чиновниками США. В пресс-службе Кабмина отметили, что он встретится с министром обороны США Ллойдом Остином, министром торговли США Джиной Раймондо, министром финансов Джанет Йеллен.

Кроме того, он примет участие в Spring Meetings Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"Готовим новые договоренности и соглашения по усилению макрофинансовой и экономической устойчивости нашего государства", – написал Шмыгаль.