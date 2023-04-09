На укрытия в украинских школах выделено в этом году 1,5 млрд грн – Шмыгаль

"Приняли концепцию безопасности заведений образования. Документ предусматривает активное строительство комфортных укрытий, новые подходы к пожарной безопасности, охране школ с привлечением соответствующих подразделений полиции, новые подходы к пропускному режиму, видеонаблюдение, инклюзивность", – написал он.

По данным премьера, "на безопасные укрытия в школах в этом году уже выделено регионам 1,5 млрд грн субвенции".

Контекст:

По данным Министерства образования и науки Украины, 1 сентября 2022 года образовательный процесс начали в Украине 12 904 школы. Из них 3116 школ начали обучение в полноформатном образовательном процессе, 5713 – в формате онлайн-образования, 4075 школ работали в смешанном формате обучения.

21 марта Верховная Рада назначила министром образования и науки Украины Оксена Лисового вместо уволенного с этой должности Сергея Шкарлета.

По словам Лисового, министерство восстанавливает образовательную инфраструктуру, создает механизмы для эффективного онлайн-обучения, а там, где позволяет ситуация безопасности, возвращает обучение в офлайн-формат.