ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

На укрытия в украинских школах выделено в этом году 1,5 млрд грн – Шмыгаль

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шмыгаль уточнил, что средства на укрытия в школах выделены регионам
Шмыгаль уточнил, что средства на укрытия в школах выделены регионам
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

В Украине будут активно строить комфортные укрытия для учреждений образования. Об этом сообщил 9 апреля в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Приняли концепцию безопасности заведений образования. Документ предусматривает активное строительство комфортных укрытий, новые подходы к пожарной безопасности, охране школ с привлечением соответствующих подразделений полиции, новые подходы к пропускному режиму, видеонаблюдение, инклюзивность", – написал он.

По данным премьера, "на безопасные укрытия в школах в этом году уже выделено регионам 1,5 млрд грн субвенции".

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid022fEafNEiow6Q15zCaNVNpxSXUe3hmQaWMRRVmP1FUU3ixv1dn92JLW7xMb65HQVQl

Контекст:

По данным Министерства образования и науки Украины, 1 сентября 2022 года образовательный процесс начали в Украине 12 904 школы. Из них 3116 школ начали обучение в полноформатном образовательном процессе, 5713 – в формате онлайн-образования, 4075 школ работали в смешанном формате обучения.

21 марта Верховная Рада назначила министром образования и науки Украины Оксена Лисового вместо уволенного с этой должности Сергея Шкарлета.

По словам Лисового, министерство восстанавливает образовательную инфраструктуру, создает механизмы для эффективного онлайн-обучения, а там, где позволяет ситуация безопасности, возвращает обучение в офлайн-формат.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: образование, бомбоубежище, убежище, школы, безопасность, премьер-министр, Денис Шмыгаль, школа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Деньги для меня никогда не пахли и не пахнут". В сети опубликовали дубляжную пародию на интервью Ани Лорак российской пропагандистке. Видео
"Деньги для меня никогда не пахли и не пахнут". В сети опубликовали дубляжную пародию на интервью Ани Лорак российской пропагандистке. Видео
Галина ГРИШИНА
"Не поддерживайте умиротворителей". Кинг выступил в поддержку украинцев. В Украине отреагировали
"Не поддерживайте умиротворителей". Кинг выступил в поддержку украинцев. В Украине отреагировали
Галина ГРИШИНА
Каменских впервые прокомментировала слухи о разводе с Потапом после заявления его экс-подопечной о том, что рэпер склонял ее к интиму
Каменских впервые прокомментировала слухи о разводе с Потапом после заявления его экс-подопечной о том, что рэпер склонял ее к интиму
Галина ГРИШИНА
44-летняя Полякова прокомментировала разницу в возрасте с 60-летним мужем
44-летняя Полякова прокомментировала разницу в возрасте с 60-летним мужем
Галина ГРИШИНА
Сотрудница ГСЧС выполнила упражнение на перекладине в боевой форме, вдохновившись примером коллеги из США. Видео
Сотрудница ГСЧС выполнила упражнение на перекладине в боевой форме, вдохновившись примером коллеги из США. Видео
Галина ГРИШИНА
56-летняя Марсо кардинально сменила прическу для новой фотосессии. Как сейчас выглядит звезда фильма "Бум". Фото до и после
56-летняя Марсо кардинально сменила прическу для новой фотосессии. Как сейчас выглядит звезда фильма "Бум". Фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Уникальный подход к трендам". Агилера сделала скульптурный маникюр с объемным изображением вагины. Фото, видео
"Уникальный подход к трендам". Агилера сделала скульптурный маникюр с объемным изображением вагины. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
  "Для любові немає кордонів і меж. Доки житиму я, ти ніколи не помреш". Руслан Горовой и Евгений Турчинов записали новую песню. Видео
  "Для любові немає кордонів і меж. Доки житиму я, ти ніколи не помреш". Руслан Горовой и Евгений Турчинов записали новую песню. Видео
Галина ГРИШИНА
  Зачем в апреле обрабатывать смородину регулятором роста. Советы садоводов и рецепт раствора для обработки
  Зачем в апреле обрабатывать смородину регулятором роста. Советы садоводов и рецепт раствора для обработки
Галина ГРИШИНА
  Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 9 млн просмотров. Видео
  Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 9 млн просмотров. Видео
Галина ГРИШИНА
Как Мишина выглядит в повседневной жизни. Видео из кофейни
Как Мишина выглядит в повседневной жизни. Видео из кофейни
Как сварить прозрачный бульон. Лайфхак со льдом
Как сварить прозрачный бульон. Лайфхак со льдом
Галина ГРИШИНА
Стилист назвала самую эффектную челку, которая подойдет всем без исключения. Фото
Стилист назвала самую эффектную челку, которая подойдет всем без исключения. Фото
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор для плодовых деревьев, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"
  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор для плодовых деревьев, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"
Галина ГРИШИНА
  Hozier снял клип на песню о войне Eat Your Young с участием украинской актрисы Сахно. Видео
  Hozier снял клип на песню о войне Eat Your Young с участием украинской актрисы Сахно. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
44-летняя Полякова прокомментировала разницу в возрасте с 60-летним мужем (83840)
2
Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор для плодовых деревьев, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах" (68860)
3
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото (59951)
4
"Вкус поразит даже привередливых гурманов!" Салат из пяти простых ингредиентов. Рецепт (55125)
5
56-летняя Марсо кардинально сменила прическу для новой фотосессии. Как сейчас выглядит звезда фильма "Бум". Фото до и после (54204)
6
Как Мишина выглядит в повседневной жизни. Видео из кофейни (47585)
7
Ани Лорак назвала нападение страны-агрессора РФ на Украину "случилось то, что случилось". Анатолий Анатолич отреагировал (35200)
8
Стилист назвал прическу, которая подходит всем и никогда не выйдет из моды. Топ-7 фото знаменитостей (33969)
 
 
 
 