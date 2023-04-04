ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Средства от МВФ пойдут на соцвыплаты, пенсии и зарплаты – Шмыгаль

Шмыгаль поблагодарил партнеров Украины за поддержку макрофинансовой стабильности
Шмыгаль поблагодарил партнеров Украины за поддержку макрофинансовой стабильности
Фото: kmu.gov.ua

Средства от Международного валютного фонда (МВФ) будут направлены на финансирование приоритетных расходов правительства. Об этом 4 апреля заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров. Его речь опубликовала пресс-служба правительства.

"МВФ утвердил программу финансирования для Украины на $15,6 млрд. Вчера первый транш в размере $2,7 млрд уже поступил в госбюджет. Эти средства сразу направим на финансирование приоритетных расходов, в частности, пенсий, социальных выплат, зарплат учителей и врачей", – сказал Шмыгаль.

Он поблагодарил партнеров за оперативность и поддержку макрофинансовой стабильности Украины.

Контекст:

Украинские власти заявляли, что в 2023 году из-за вторжения РФ страна столкнется с дефицитом бюджета в $38 млрд. Как объяснял Шмыгаль, чтобы профинансировать бюджет Украины, $10 млрд предоставят США€18 млрд в течение года выделит ЕС. Кроме того, Украина ожидает согласования программы кредитования МВФ

17 февраля в Украине завершилась работа миссии МВФ, которая оценивала ситуацию в стране. По ее итогам Украина и МВФ договорились на уровне персонала о пересмотре мониторинговой программы, сообщили в Фонде. 20 февраля директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева побывала в Киеве, встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и Шмыгалем. 

31 марта МВФ официально согласовал выделение Украине $15,6 млрд поддержки. 

Теги: Украина, госбюджет, зарплата, МВФ, правительство, пенсии, выплаты, финансирование, Денис Шмыгаль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Внучка Ротару, которая живет в США, показала, как выглядит с новым цветом волос. Фото до и после
Внучка Ротару, которая живет в США, показала, как выглядит с новым цветом волос. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Анатолий Анатолич обратился к Ани Лорак: Ты никогда не вернешься в Украину. Тут тебя не ждут, Каролина! Каждый захочет плюнуть тебе в лицо
Анатолий Анатолич обратился к Ани Лорак: Ты никогда не вернешься в Украину. Тут тебя не ждут, Каролина! Каждый захочет плюнуть тебе в лицо
Галина ГРИШИНА
  "Эффект "вау" гарантирован". Как просто приготовить желейные яйца для украшения пасхального стола
  "Эффект "вау" гарантирован". Как просто приготовить желейные яйца для украшения пасхального стола
Галина ГРИШИНА
83-летний Коппола завершил работу над "Мегаполисом" спустя более чем 40 лет после написания сценария
83-летний Коппола завершил работу над "Мегаполисом" спустя более чем 40 лет после написания сценария
Галина ГРИШИНА
В апреле садоводы высаживают яблони. Эксперт рассказал, как правильно подготовить яму и саженцы, чтобы они прижились
В апреле садоводы высаживают яблони. Эксперт рассказал, как правильно подготовить яму и саженцы, чтобы они прижились
Галина ГРИШИНА
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании
Секс-символ 70-х годов Ракель Уэлч до смерти скрывала свой диагноз – болезнь Альцгеймера
Секс-символ 70-х годов Ракель Уэлч до смерти скрывала свой диагноз – болезнь Альцгеймера
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить сразу два натуральных красителя для пасхальных яиц из краснокочанной капусты. Пошаговый рецепт
  Как приготовить сразу два натуральных красителя для пасхальных яиц из краснокочанной капусты. Пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото
"Очень вкусная и нежная". Творожная паска "Три шоколада", не требующая выпекания
"Очень вкусная и нежная". Творожная паска "Три шоколада", не требующая выпекания
56-летняя Хайек показала растяжку
56-летняя Хайек показала растяжку
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина
Галина ГРИШИНА
Названа самая модная стрижка 2023 года
Названа самая модная стрижка 2023 года
Гордон высказался о Лолите, которая показала Москву сквозь "загаженное" стекло и погавкала в кадре
Гордон высказался о Лолите, которая показала Москву сквозь "загаженное" стекло и погавкала в кадре
53-летняя Лопес выбрала для нового маникюра цветочный дизайн и сменила форму ногтей. Фото
53-летняя Лопес выбрала для нового маникюра цветочный дизайн и сменила форму ногтей. Фото
Галина ГРИШИНА
Чем удобрять лилии при посадке, чтобы вырастить роскошные цветы
Чем удобрять лилии при посадке, чтобы вырастить роскошные цветы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Что известно о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму. Первая реакция рэпера, интервью Каменских и правда о разводе (78190)
2
Люди из окружения Валерия Меладзе выбили камеру журналистам, которые сняли его за границей в компании жены замминистра обороны страны-агрессора РФ. Видео (67784)
3
Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения (49965)
4
Каменских после потери голоса на фоне слухов о разводе с Потапом из-за скандального заявления певицы Gip C обратилась к поклонникам (33505)
5
45-летний Налчаджиоглу показал снаружи дом, в котором живет в Украине вместе со своей 26-летней избранницей (29273)
6
Мишина показала, как выглядит утром дома. Актриса снялась в ярком облегающем топе (28097)
7
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото (22264)
8
Яма в Майами побывал на русскоязычной вечеринке: Казахам тоже украинский учить? (20539)
 
 
 
 