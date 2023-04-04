Средства от МВФ пойдут на соцвыплаты, пенсии и зарплаты – Шмыгаль

"МВФ утвердил программу финансирования для Украины на $15,6 млрд. Вчера первый транш в размере $2,7 млрд уже поступил в госбюджет. Эти средства сразу направим на финансирование приоритетных расходов, в частности, пенсий, социальных выплат, зарплат учителей и врачей", – сказал Шмыгаль.
Он поблагодарил партнеров за оперативность и поддержку макрофинансовой стабильности Украины.
Украинские власти заявляли, что в 2023 году из-за вторжения РФ страна столкнется с дефицитом бюджета в $38 млрд. Как объяснял Шмыгаль, чтобы профинансировать бюджет Украины, $10 млрд предоставят США, €18 млрд в течение года выделит ЕС. Кроме того, Украина ожидает согласования программы кредитования МВФ.
17 февраля в Украине завершилась работа миссии МВФ, которая оценивала ситуацию в стране. По ее итогам Украина и МВФ договорились на уровне персонала о пересмотре мониторинговой программы, сообщили в Фонде. 20 февраля директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева побывала в Киеве, встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и Шмыгалем.
31 марта МВФ официально согласовал выделение Украине $15,6 млрд поддержки.