Средства от МВФ пойдут на соцвыплаты, пенсии и зарплаты – Шмыгаль

"МВФ утвердил программу финансирования для Украины на $15,6 млрд. Вчера первый транш в размере $2,7 млрд уже поступил в госбюджет. Эти средства сразу направим на финансирование приоритетных расходов, в частности, пенсий, социальных выплат, зарплат учителей и врачей", – сказал Шмыгаль.

Он поблагодарил партнеров за оперативность и поддержку макрофинансовой стабильности Украины.