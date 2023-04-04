Впервые с 2011 года. После получения транша от МВФ международные резервы НБУ превысили $32 млрд

Рожкова: Программа с МВФ – это знак для наших партнеров, что Украина идет правильным путем Фото: Катерина Рожкова / Facebook

Об этом первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова рассказала 3 апреля в эфире национального телемарафона, запись комментария опубликовал канал "Ми – Україна".

"Только в этом году мы получили $13,6 млрд с учетом последнего транша от МВФ. Наши резервы уже превысили $32 млрд. Это очень мощная цифра, которая показывает бизнесу и населению, что у нас достаточно валюты, чтобы обеспечить экономику страны в этот сложный период", – сказала Рожкова.

Согласно данным на сайте НБУ, последний раз международные резервы Нацбанка на уровне выше $32 млрд были в 2011 году.

Она отметила, что программа сотрудничества Украины с МВФ уникальна – это первый в истории случай, когда МВФ сотрудничает со страной "в условиях значительной неопределенности".

Украина стала первым государством, которое смогло получить программу МВФ во время полномасштабной войны, для этого фонд изменил свою внутреннюю политику, рассказала Рожкова.

"Программа с МВФ – это знак для наших партнеров, что Украина идет правильным путем, и одновременно подтверждение от партнеров о помощи нашей стране в $115 млрд на ближайшие четыре года", – добавила Рожкова в Facebook.