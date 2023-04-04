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Впервые с 2011 года. После получения транша от МВФ международные резервы НБУ превысили $32 млрд

Рожкова: Программа с МВФ это знак для наших партнеров, что Украина идет правильным путем
Рожкова: Программа с МВФ – это знак для наших партнеров, что Украина идет правильным путем
Фото: Катерина Рожкова / Facebook

Объем международных резервов Национального банка Украины превысил $32 млрд после того, как Украина получила первый транш в рамках новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова рассказала 3 апреля в эфире национального телемарафона, запись комментария опубликовал канал "Ми – Україна"

"Только в этом году мы получили $13,6 млрд с учетом последнего транша от МВФ. Наши резервы уже превысили $32 млрд. Это очень мощная цифра, которая показывает бизнесу и населению, что у нас достаточно валюты, чтобы обеспечить экономику страны в этот сложный период", – сказала Рожкова. 

Согласно данным на сайте НБУ, последний раз международные резервы Нацбанка на уровне выше $32 млрд были в 2011 году. 

Она отметила, что программа сотрудничества Украины с МВФ уникальна – это первый в истории случай, когда МВФ сотрудничает со страной "в условиях значительной неопределенности". 

Украина стала первым государством, которое смогло получить программу МВФ во время полномасштабной войны, для этого фонд изменил свою внутреннюю политику, рассказала Рожкова. 

"Программа с МВФ – это знак для наших партнеров, что Украина идет правильным путем, и одновременно подтверждение от партнеров о помощи нашей стране в $115 млрд на ближайшие четыре года", – добавила Рожкова в Facebook. 

https://www.facebook.com/ekrozhkova/posts/pfbid07aVPQYfc789wj8bXrUMMf77CPbxKJopBxDvJ4Q3TaU7X3BGRsH3F67cjMtmudqdfl

Контекст:

Украинские власти заявляли, что в этом году страна столкнется с дефицитом бюджета в $38 млрд. Как объяснял премьер-министр Денис Шмыгаль, чтобы профинансировать бюджет Украины, $10 млрд предоставят США€18 млрд в течение года выделит ЕС. Кроме того, Украина ожидает согласования программы кредитования МВФ

17 февраля в Украине завершилась работа миссии МВФ, которая оценивала ситуацию в стране. По ее итогам Украина и МВФ договорились на уровне персонала о пересмотре мониторинговой программы, сообщили в Фонде. 20 февраля глава МВФ Кристалина Георгиева побывала с визитом в Киеве и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и Шмыгалем. Премьер по итогам встречи заявил, что правительство страны рассчитывает на старт программы МВФ объемом $15 млрд.

21 февраля Георгиева заявила, что МВФ готов оказать значительную экономическую поддержку Украине. 31 марта исполнительный совет МВФ утвердил программу финансирования Украины на $15,6 млрд. Как сообщил Шмыгаль, программа станет частью общего пакета финансовой поддержки для Украины от международных партнеров в размере $115 млрд.

Первый транш МВФ перечислил 3 апреля. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МВФ, НБУ, экономика, Нацбанк, золотовалютные резервы, Екатерина Рожкова
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