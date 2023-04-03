Украина получила от МВФ транш в $2,7 млрд – Нацбанк

"Украина получила первый транш от МВФ в рамках новой программы расширенного финансирования. Это 2 млрд специальных прав заимствований, что равно около $2,7 млрд", – написал он.
Глава НБУ напомнил, что решение о немедленном выделении Украине транша совет директоров МВФ согласовал 31 марта (речь идет о $15,6 млрд поддержки).
"Благодарим партнеров за скорую помощь и уже активно работаем для успешного прохождения первого пересмотра программы и получения следующего транша от МВФ", – подчеркнул Пышный.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказывал, что средства МВФ будут направлены на финансирование критических расходов и сохранение макрофинансовой стабильности. "Программа будет состоять из двух частей. Первая – это срочное финансирование до нашей победы в войне. Вторая часть – это послевоенное восстановление и трансформация Украины", – отмечал он.
Украинские власти заявляли, что в 2023 году из-за вторжения РФ страна столкнется с дефицитом бюджета в $38 млрд. Как объяснял Шмыгаль, чтобы профинансировать бюджет Украины, $10 млрд предоставят США, €18 млрд в течение года выделит ЕС. Кроме того, Украина ожидает согласования программы кредитования МВФ.
17 февраля в Украине завершилась работа миссии МВФ, которая оценивала ситуацию в стране. По ее итогам Украина и МВФ договорились на уровне персонала о пересмотре мониторинговой программы, сообщили в Фонде. 20 февраля директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева побывала в Киеве, встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и Шмыгалем. Премьер по итогам встречи заявил, что правительство страны рассчитывает на старт программы МВФ объемом $15 млрд.
21 февраля Георгиева заявила, что МВФ готов оказать значительную экономическую поддержку Украине.