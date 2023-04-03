Украина получила от МВФ транш в $2,7 млрд – Нацбанк

"Украина получила первый транш от МВФ в рамках новой программы расширенного финансирования. Это 2 млрд специальных прав заимствований, что равно около $2,7 млрд", – написал он.

Глава НБУ напомнил, что решение о немедленном выделении Украине транша совет директоров МВФ согласовал 31 марта (речь идет о $15,6 млрд поддержки).

"Благодарим партнеров за скорую помощь и уже активно работаем для успешного прохождения первого пересмотра программы и получения следующего транша от МВФ", – подчеркнул Пышный.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказывал, что средства МВФ будут направлены на финансирование критических расходов и сохранение макрофинансовой стабильности. "Программа будет состоять из двух частей. Первая – это срочное финансирование до нашей победы в войне. Вторая часть – это послевоенное восстановление и трансформация Украины", – отмечал он.