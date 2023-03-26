МВФ прогнозирует в 2023 году слабый рост мировой экономики. Лучшие перспективы – у Китая

По прогнозу главы МВФ, рост мировой экономики в 2023 году замедлится до уровня 3% и ниже Фото: ЕРА

По ее словам, повышение учетных ставок после длительного периода мягкой монетарной политики породило "неизбежный стресс и уязвимости", о чем свидетельствуют банкротство Silicon Valley Bank (SVB) в США и проблемы швейцарского банка Credit Suisse.

Георгиева считает, что высокая неопределенность в мировой экономике привела к "геоэкономической фрагментации", которая делит мир на соперничающие экономические блоки. В результате этого "опасного разделения" все в мире "станут беднее и менее защищенными", предупредила глава МВФ.

"Вместе эти факторы означают, что перспективы мировой экономики в среднесрочной перспективе, вероятно, останутся слабыми", – сказала Георгиева.

2023 год, согласно прогнозу Фонда, будет еще одним сложным годом, экономический рост замедлится до уровня 3% и ниже. На нем по-прежнему будут сказываться последствия пандемии коронавируса и вторжение России в Украину. В 2024 году МВФ планирует рост, но он останется значительно ниже своего исторического среднего уровня в 3,8%, отметила Георгиева.

Самые оптимистичные перспективы, на ее взгляд, у Китая: его ждет так называемый "сильный отскок" после пандемии. МВФ прогнозирует рост китайской экономики в 2023 году на 5,2%.

"Это важно для Китая и важно для всего мира. Уверенное восстановление означает, что в 2023 году на Китай будет приходиться около трети мирового роста, что даст долгожданный толчок мировой экономике... Наш анализ показывает, что увеличение роста ВВП на один процентный пункт в Китае приводит к увеличению роста в других странах Азии в среднем на 0,3 процентного пункта", – подытожила руководитель МВФ.