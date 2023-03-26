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МВФ прогнозирует в 2023 году слабый рост мировой экономики. Лучшие перспективы – у Китая

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По прогнозу главы МВФ, рост мировой экономики в 2023 году замедлится до уровня 3% и ниже
По прогнозу главы МВФ, рост мировой экономики в 2023 году замедлится до уровня 3% и ниже
Фото: ЕРА

Увеличение центробанками процентных ставок для борьбы с высокой инфляцией усиливает риски для мировой финансовой стабильности. Об этом директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила 26 марта во время выступления на China Development Forum. Стенограмму ее речи опубликовал сайт МВФ.

По ее словам, повышение учетных ставок после длительного периода мягкой монетарной политики породило "неизбежный стресс и уязвимости", о чем свидетельствуют банкротство Silicon Valley Bank (SVB) в США и проблемы швейцарского банка Credit Suisse.

Георгиева считает, что высокая неопределенность в мировой экономике привела к "геоэкономической фрагментации", которая делит мир на соперничающие экономические блоки. В результате этого "опасного разделения" все в мире "станут беднее и менее защищенными", предупредила глава МВФ.

"Вместе эти факторы означают, что перспективы мировой экономики в среднесрочной перспективе, вероятно, останутся слабыми", – сказала Георгиева.

2023 год, согласно прогнозу Фонда, будет еще одним сложным годом, экономический рост замедлится до уровня 3% и ниже. На нем по-прежнему будут сказываться последствия пандемии коронавируса и вторжение России в Украину. В 2024 году МВФ планирует рост, но он останется значительно ниже своего исторического среднего уровня в 3,8%, отметила Георгиева.

Самые оптимистичные перспективы, на ее взгляд, у Китая: его ждет так называемый "сильный отскок" после пандемии. МВФ прогнозирует рост китайской экономики в 2023 году на 5,2%. 

"Это важно для Китая и важно для всего мира. Уверенное восстановление означает, что в 2023 году на Китай будет приходиться около трети мирового роста, что даст долгожданный толчок мировой экономике... Наш анализ показывает, что увеличение роста ВВП на один процентный пункт в Китае приводит к увеличению роста в других странах Азии в среднем на 0,3 процентного пункта", – подытожила руководитель МВФ.

Контекст:

30 января МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,9%. В Фонде заявили, что ожидают, что по итогам прошлого года рост мировой экономики составит 3,4%, в 2023 году этот показатель составит 2,9%, а в 2024-м – 3,1%.

Ранее глава Международного валютного фонда заявляла, что 2023 год будет более жестким для мировой экономики, чем 2022-й.

В октябре прошлого года Георгиева озвучила прогноз, что мировая экономика потеряет до 2026 года $4 трлн, что эквивалентно экономике Германии.

Теги: Китай, МВФ, банки, экономика, прогноз, Кристалина Георгиева, финансы, учетная ставка
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