МВФ официально выделил Украине $15,6 млрд поддержки. Зеленский поблагодарил Фонд за "важную помощь в борьбе с агрессией РФ"

Она является частью большого пакета поддержки Украины общей стоимостью $115 млрд.
Четырехлетняя программа состоит из двух этапов. Первый, рассчитанный на 2023–2024 годы, направлен на выполнение бюджетных показателей и усиление мобилизации доходов. Для этого будут необходимы поддержка адекватных валютных резервов и содействие долгосрочной финансовой стабильности. Также власти Украины обязуются продолжать реформы и борьбу с коррупцией, говорится в сообщении.
Второй этап будет направлен на закрепление макроэкономической стабильности, поддержку послевоенной реконструкции и ускорение вступления Украины в Европейский союз.
Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поблагодарил директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву за одобрение финансовой программы.
"Это важная помощь в нашей борьбе с агрессией России. Вместе поддерживаем украинскую экономику и двигаемся к победе!" – написал он.
Дякую МВФ та @KGeorgieva за затвердження нової чотирирічної програми підтримки України на загальну суму * 15,6 млрд. Це важлива допомога в нашій боротьбі з агресією РФ. Разом підтримуємо * економіку та рухаємося вперед до перемоги!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 31, 2023
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram рассказал, что средства МВФ будут направлены на финансирование критических расходов и сохранение макрофинансовой стабильности.
"Программа будет состоять из двух частей. Первая – это срочное финансирование до нашей победы в войне. Вторая часть – это послевоенное восстановление и трансформация Украины", – написал он.
Украинские власти заявляли, что в этом году страна столкнется с дефицитом бюджета в $38 млрд. Как объяснял Шмыгаль, чтобы профинансировать бюджет Украины, $10 млрд предоставят США, €18 млрд в течение года выделит ЕС. Кроме того, Украина ожидает согласования программы кредитования МВФ.
17 февраля в Украине завершилась работа миссии Международного валютного фонда, которая оценивала ситуацию в стране. По ее итогам Украина и МВФ договорились на уровне персонала о пересмотре мониторинговой программы, сообщили в Фонде. 20 февраля Георгиева побывала с визитом в Киеве и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и Шмыгалем. Премьер по итогам встречи заявил, что правительство страны рассчитывает на старт программы МВФ объемом $15 млрд.
21 февраля Георгиева заявила, что МВФ готов оказать значительную экономическую поддержку Украине.