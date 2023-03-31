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МВФ официально выделил Украине $15,6 млрд поддержки. Зеленский поблагодарил Фонд за "важную помощь в борьбе с агрессией РФ"

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Программа финансирования рассчитана на четыре года
Программа финансирования рассчитана на четыре года
Фото: depositphotos.com

Исполнительный совет Международного валютного фонда 31 марта утвердил программу финансирования Украины на четыре года в размере $15,6 млрд. Об этом сообщает сайт МВФ.

Она является частью большого пакета поддержки Украины общей стоимостью $115 млрд.

Четырехлетняя программа состоит из двух этапов. Первый, рассчитанный на 2023–2024 годы, направлен на выполнение бюджетных показателей и усиление мобилизации доходов. Для этого будут необходимы поддержка адекватных валютных резервов и содействие долгосрочной финансовой стабильности. Также власти Украины обязуются продолжать реформы и борьбу с коррупцией, говорится в сообщении.

Второй этап будет направлен на закрепление макроэкономической стабильности, поддержку послевоенной реконструкции и ускорение вступления Украины в Европейский союз.

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поблагодарил директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву за одобрение финансовой программы.

"Это важная помощь в нашей борьбе с агрессией России. Вместе поддерживаем украинскую экономику и двигаемся к победе!" – написал он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram рассказал, что средства МВФ будут направлены на финансирование критических расходов и сохранение макрофинансовой стабильности.

"Программа будет состоять из двух частей. Первая – это срочное финансирование до нашей победы в войне. Вторая часть – это послевоенное восстановление и трансформация Украины", – написал он.

Контекст:

Украинские власти заявляли, что в этом году страна столкнется с дефицитом бюджета в $38 млрд. Как объяснял Шмыгаль, чтобы профинансировать бюджет Украины, $10 млрд предоставят США€18 млрд в течение года выделит ЕС. Кроме того, Украина ожидает согласования программы кредитования МВФ

17 февраля в Украине завершилась работа миссии Международного валютного фонда, которая оценивала ситуацию в стране. По ее итогам Украина и МВФ договорились на уровне персонала о пересмотре мониторинговой программы, сообщили в Фонде. 20 февраля Георгиева побывала с визитом в Киеве и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и Шмыгалем. Премьер по итогам встречи заявил, что правительство страны рассчитывает на старт программы МВФ объемом $15 млрд.

21 февраля Георгиева заявила, что МВФ готов оказать значительную экономическую поддержку Украине.

Теги: Украина, МВФ, бюджет, кредиты, Владимир Зеленский, Кристалина Георгиева, Денис Шмыгаль, восстановление
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