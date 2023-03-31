МВФ официально выделил Украине $15,6 млрд поддержки. Зеленский поблагодарил Фонд за "важную помощь в борьбе с агрессией РФ"

Программа финансирования рассчитана на четыре года Фото: depositphotos.com

Она является частью большого пакета поддержки Украины общей стоимостью $115 млрд.

Четырехлетняя программа состоит из двух этапов. Первый, рассчитанный на 2023–2024 годы, направлен на выполнение бюджетных показателей и усиление мобилизации доходов. Для этого будут необходимы поддержка адекватных валютных резервов и содействие долгосрочной финансовой стабильности. Также власти Украины обязуются продолжать реформы и борьбу с коррупцией, говорится в сообщении.

Второй этап будет направлен на закрепление макроэкономической стабильности, поддержку послевоенной реконструкции и ускорение вступления Украины в Европейский союз.

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поблагодарил директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву за одобрение финансовой программы.

"Это важная помощь в нашей борьбе с агрессией России. Вместе поддерживаем украинскую экономику и двигаемся к победе!" – написал он.

Дякую МВФ та @KGeorgieva за затвердження нової чотирирічної програми підтримки України на загальну суму * 15,6 млрд. Це важлива допомога в нашій боротьбі з агресією РФ. Разом підтримуємо * економіку та рухаємося вперед до перемоги! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 31, 2023

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram рассказал, что средства МВФ будут направлены на финансирование критических расходов и сохранение макрофинансовой стабильности.

"Программа будет состоять из двух частей. Первая – это срочное финансирование до нашей победы в войне. Вторая часть – это послевоенное восстановление и трансформация Украины", – написал он.