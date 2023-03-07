В феврале международные резервы Украины уменьшились на 3,5% – НБУ

Резервы Украины снижались и в 2022 году Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

"На 1 марта 2023 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $28 млрд 864,6 млн. В феврале они снизились на 3,5% в результате интервенций Национального банка по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины", – говорится в сообщении.

Интервенции, по данным НБУ, "в значительной степени были компенсированы валютными привлечениями в пользу правительства".

Нацбанк отметил, что на февральскую динамику международных резервов повлияли сделки НБУ на валютном рынке страны, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга, а также переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют).

"В феврале Нацбанк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $2,4797 млрд и выкупил в резервы $27,7 млн. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце снизилась по сравнению с январем на $609 млн, до $2,452 млрд", – объяснил регулятор

За обслуживание и погашение государственного долга правительство Украины выплатило в феврале, по данным НБУ, $570,4 млн.

"Кроме того, Украина заплатила Международному валютному фонду $306,3 млн", – уведомили в Нацбанке.