Лисовой назвал ключевые задачи Министерства образования и науки

По его словам, первый шаг, который он планирует, это ввести доплаты к научным степеням. По его словам, это нужно людям, которые занимаются именно наукой, а не другими видами деятельности.

Также он подал правительству предложения об изменениях в нормативной базе,которые поволят любому гражданину, чиновнику или политику добровольно отказаться от научной степени и соответственно от всех надбавок. По слвоам министра, сэкономленные средства государство сможет направить на развитие науки, оборону или восстановление Украины.

Третьий шаг, по словам Лисового, – это приоритеты и ценностные ориентиры нового МОН.

"Мы не можем игнорировать контекст, в котором мы живем. Поэтому я убежден, что МОН должен стать частью стратегии обороны: в школах, в профтехах и вузах воспитываем сознательных граждан и будущих разработчиков технорешений для нашей победы и лидеров общественного мнения", – написал он.

Министр отметил, что МОН системно цифровизируется и меняется. Совместно с Минцифры и командой "Дія" создаются цифровые экосистемы для детей, родителей, учителей и образовательных управленцев.

По его словам, министерство восстанавливает образовательную инфраструктуру, создает механизмы для эффективного онлайн-обучения, а там, где позволяет ситуация безопасности, возвращает обучение в оффлайн-формат. Также одна из задач МОН – измерение образовательных потерь из-за войны, разработка системы их восстановления.

Лисовой отметил, что учитель – одна из ключевых фигур для министерства, поэтому необходимо повысить престиж профессии, переосмыслить высшее педагогическое образование и пересмотреть систему оплаты труда.

"МОН создает международную коалицию, которая сотрудничает с донорами по восстановлению образования и науки. МОН делает профтехобразование приоритетом", – добавил Лисовой.