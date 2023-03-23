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ПОЛИТИКА

Лисовой назвал ключевые задачи Министерства образования и науки

Лисовой назвал три первых шага в новой должности
Лисовой назвал три первых шага в новой должности
Фото: Оксен Лісовий / Facebook

Новый министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал в Facebook 23 марта, какие главные задачи ставит перед министерством.

По его словам, первый шаг, который он планирует, это ввести доплаты к научным степеням. По его словам, это нужно людям, которые занимаются именно наукой, а не другими видами деятельности.

Также он подал правительству предложения об изменениях в нормативной базе,которые поволят любому гражданину, чиновнику или политику добровольно отказаться от научной степени и соответственно от всех надбавок. По слвоам министра, сэкономленные средства государство сможет направить на развитие науки, оборону или восстановление Украины.

Третьий шаг, по словам Лисового, – это приоритеты и ценностные ориентиры нового МОН.

"Мы не можем игнорировать контекст, в котором мы живем. Поэтому я убежден, что МОН должен стать частью стратегии обороны: в школах, в профтехах и вузах воспитываем сознательных граждан и будущих разработчиков технорешений для нашей победы и лидеров общественного мнения", – написал он.

Министр отметил, что МОН системно цифровизируется и меняется. Совместно с Минцифры и командой "Дія" создаются цифровые экосистемы для детей, родителей, учителей и образовательных управленцев.

По его словам, министерство восстанавливает образовательную инфраструктуру, создает механизмы для эффективного онлайн-обучения, а там, где позволяет ситуация безопасности, возвращает обучение в оффлайн-формат. Также одна из задач МОН – измерение образовательных потерь из-за войны, разработка системы их восстановления.

Лисовой отметил, что учитель – одна из ключевых фигур для министерства, поэтому необходимо повысить престиж профессии, переосмыслить высшее педагогическое образование и пересмотреть систему оплаты труда.

"МОН создает международную коалицию, которая сотрудничает с донорами по восстановлению образования и науки. МОН делает профтехобразование приоритетом", – добавил Лисовой.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0mGS4fPCvvEyxsAMub1d9edEdvZrLaLipkJUAYA7QiGDak4ChBpNdFHiD1NzuKQmAl&id=100054814783029

Контекст:

Лисовой – в прошлом преподаватель Киево-Могилянского коллегиума. Также он занимал одну из руководящих должностей в дирекции "Укртелекома". С июня 2010 года возглавил Национальный центр "Малая академия наук Украины".  В 2012-м он стал лауреатом Государственной премии Украины в сфере образования, а в 2021-м получил почетное звание Заслуженный работник образования Украины.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Лисовой добровольцем ушел на фронт в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, при этом дистанционно продолжил исполнять обязанности директора МАН Украины.

21 марта 2023 года Верховная Рада назначила его министром образования вместо уволенного с этой должности Сергея Шкарлета.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: образование, наука, Министерство образования, Владимир Лисовой
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