ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Цифровизация и борьба с бюрократией. Федоров рассказал о планах осовременивания образования

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Федоров выделил четыре вектора работы в сфере образования: борьба с бюрократией, цифровизация, инновации и развитие милтек
Федоров выделил четыре вектора работы в сфере образования: борьба с бюрократией, цифровизация, инновации и развитие милтек
Фото: Михайло Федоров / Facebook

Глава Минцифры Михаил Федоров, чьи полномочия сегодня расширила Верховная Рада, назначив его вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий, рассказал в Facebook, что планирует цифровизировать систему образования.

Федоров выделил четыре вектора работы в сфере образования: борьба с бюрократией, цифровизация, инновации и развитие милтек (кластер, связанный с военными технологиями).

Говоря о борьбе с бюрократией, министр выразил надежду на трансформирование учебных заведений в такие, которые поддерживают и привлекают талантливых преподавателей за достойную оплату труда.

"Предоставление свободы управления эффективным менеджерам для реализации изменений. Трансформирование образовательных пространств в более современные. Обучение для образовательных менеджеров и преподавателей. Отдельная роль развития английского языка, цифровых навыков, предпринимательства. Открытие возможностей для талантливых ученых. Грантовое и быстрое финансирование проектов", – описал он эту сферу работы.

В вопросе цифровизации Федоров анонсировал расширение "Дії" на образовательное направление, а также запуск сервисов для школьников, студентов и родителей.

"Для преподавателей – развитие онлайн-системы для работы с контентом, создание платформы для управления образовательными процессами и получения данных для принятия качественных управленческих решений", – добавил он.

Министр подчеркнул важность разработки и внедрения стратегии развития инноваций Украины будущего.

"Ответ на вопрос, как развивать инновации в ближайшие 3–5–10 лет, чтобы украинцы создавали миллиардные компании и конкурировали с технологически развитыми странами", – объяснил он.

Говоря о милтек, он подчеркнул, что это направление, которому в Минцифры посвятили весь 2022 год.

"Ключевое для Украины. Теперь получит дополнительное ускорение. Планируем запуск образовательного, инновационного милтек-кластера, задача которого – поддерживать и внедрять в жизнь идеи, проекты, связанные с военными технологиями. Это ускорит нашу победу на поле боя и создаст фундамент для экономики будущего", – считает министр.

https://www.facebook.com/mykhailofedorov.com.ua/posts/pfbid02whEgJ4kT7zTDTj7apCMuAQdcsEVyPgbD5XNRhh7Z9Rx6GVPj7tRktP6JrfsVJTeVl

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, образование, преподаватели, технологии, студенты, украинцы, вице-премьер, инновации, Михаил Федоров, родители, Минцифры, сервис
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как быстро сварить свеклу. Главные кулинарные лайфхаки
Как быстро сварить свеклу. Главные кулинарные лайфхаки
Галина ГРИШИНА
Мультфильм "Мавка. Лісова пісня" стал самой кассовой лентой в украинском прокате
Мультфильм "Мавка. Лісова пісня" стал самой кассовой лентой в украинском прокате
Галина ГРИШИНА
Новый образ первой леди. Зеленская снялась в золотом колье с красными кораллами за 65 тыс. грн. Фото
Новый образ первой леди. Зеленская снялась в золотом колье с красными кораллами за 65 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
Запеченный чеснок, лук и немного медового соуса. Быстрый рецепт вкусного горячего бутерброда от украинского блогера
Запеченный чеснок, лук и немного медового соуса. Быстрый рецепт вкусного горячего бутерброда от украинского блогера
Галина ГРИШИНА
"Хорошо ест, если лицо пухлое, как луна". Жители Северной Корее, чьи дети голодают, возмущены внешним видом дочери Ким Чен Ына – СМИ
"Хорошо ест, если лицо пухлое, как луна". Жители Северной Корее, чьи дети голодают, возмущены внешним видом дочери Ким Чен Ына – СМИ
Галина ГРИШИНА
Как приготовить "идеальные вареные яйца" во фритюрнице. Рецепт для тех, кто экономит электричество
Как приготовить "идеальные вареные яйца" во фритюрнице. Рецепт для тех, кто экономит электричество
Галина ГРИШИНА
Жена принца Уильяма Кэтрин появилась на публике в дизайнерском жакете за "колоссальные" £1490. Фото, видео
Жена принца Уильяма Кэтрин появилась на публике в дизайнерском жакете за "колоссальные" £1490. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
92-летний миллиардер Мердок женится в пятый раз. Его избранница моложе на 26 лет
92-летний миллиардер Мердок женится в пятый раз. Его избранница моложе на 26 лет
Галина ГРИШИНА
  Шоколадные пирожные без выпекания. Простой рецепт от Глинской
  Шоколадные пирожные без выпекания. Простой рецепт от Глинской
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов
Галина ГРИШИНА
Капуста для голубцов. Как быстро снять листья. Простой совет
Капуста для голубцов. Как быстро снять листья. Простой совет
  Каменских выпустила клип на песню "Душа" в украинском этническом стиле. Потап отреагировал
  Каменских выпустила клип на песню "Душа" в украинском этническом стиле. Потап отреагировал
Позитив озвучил причины, которые "пошатнули" его дружбу с Потапом
Позитив озвучил причины, которые "пошатнули" его дружбу с Потапом
Галина ГРИШИНА
Как вырастить идеальный шпинат из семян
Как вырастить идеальный шпинат из семян
Украинский стилист показала, как завить локоны с помощью эластичного жгута. Видео до и после
Украинский стилист показала, как завить локоны с помощью эластичного жгута. Видео до и после
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа (104266)
2
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (83351)
3
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (58935)
4
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (47313)
5
"Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья (32382)
6
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем (31381)
7
24-летняя Квиткова снялась топлес. Видео (25525)
8
Пугачева высказалась о Валерии Меладзе, который оправдался за слова "Слава Украине!" (23840)
 
 
 
 