Цифровизация и борьба с бюрократией. Федоров рассказал о планах осовременивания образования

Федоров выделил четыре вектора работы в сфере образования: борьба с бюрократией, цифровизация, инновации и развитие милтек Фото: Михайло Федоров / Facebook

Федоров выделил четыре вектора работы в сфере образования: борьба с бюрократией, цифровизация, инновации и развитие милтек (кластер, связанный с военными технологиями).

Говоря о борьбе с бюрократией, министр выразил надежду на трансформирование учебных заведений в такие, которые поддерживают и привлекают талантливых преподавателей за достойную оплату труда.

"Предоставление свободы управления эффективным менеджерам для реализации изменений. Трансформирование образовательных пространств в более современные. Обучение для образовательных менеджеров и преподавателей. Отдельная роль развития английского языка, цифровых навыков, предпринимательства. Открытие возможностей для талантливых ученых. Грантовое и быстрое финансирование проектов", – описал он эту сферу работы.

В вопросе цифровизации Федоров анонсировал расширение "Дії" на образовательное направление, а также запуск сервисов для школьников, студентов и родителей.

"Для преподавателей – развитие онлайн-системы для работы с контентом, создание платформы для управления образовательными процессами и получения данных для принятия качественных управленческих решений", – добавил он.

Министр подчеркнул важность разработки и внедрения стратегии развития инноваций Украины будущего.

"Ответ на вопрос, как развивать инновации в ближайшие 3–5–10 лет, чтобы украинцы создавали миллиардные компании и конкурировали с технологически развитыми странами", – объяснил он.

Говоря о милтек, он подчеркнул, что это направление, которому в Минцифры посвятили весь 2022 год.

"Ключевое для Украины. Теперь получит дополнительное ускорение. Планируем запуск образовательного, инновационного милтек-кластера, задача которого – поддерживать и внедрять в жизнь идеи, проекты, связанные с военными технологиями. Это ускорит нашу победу на поле боя и создаст фундамент для экономики будущего", – считает министр.