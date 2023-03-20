Рада отправила в отставку министров Федорова и Рябикина

Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

В то же время он напомнил, что Федорова увольняют, только чтобы дать ему новую должность. Полностью она будет звучать: вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины.

18 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал кадровые изменения в правительстве. Он сообщил, в частности, об увольнении министра образовании Сергея Шкарлета – оно также состоялось 20 марта. Вместо него на эту должность могут назначить директора Национального центра "Малая академия наук Украины" и добровольца 95-й бригады Десантно-штурмовых войск Оксена Лисового.

По словам Шмыгаля, Федоров "будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации", на должность Рябикина планируют назначить бывшего главу "Укрзалізниці" Александра Камышина.

Где после увольнения будет работать Рябикин, премьер не уточнил, но СМИ писали, что он может быть назначен послом Украины в Китае. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал 13 марта, что уже внес кандидатуру посла в Китае на рассмотрение президента, но не называл фамилии.