Министр и замглавы Минобороны. СМИ назвали кандидатуры послов Украины в Китае и Индии

Рябикин и Полищук – кандидаты на должность послов Украины в Китае и Индии Фото: kmu.gov.ua, armyinform.com.ua

Об этом 15 марта написало издание LB.ua со ссылкой на источники.

Отмечается, что по согласованию кандидатуры Полищука ведутся переговоры с Индией. Его назначение поддерживает Киев.

В то же время пока не решен вопрос о назначении послом Украины в КНР министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина, отмечает издание.

МИД Украины пока не получил от Офиса президента ответ на свой запрос, так как ОПУ поставил на паузу решение об утверждении кандидатуры Рябикина, указывает LB.ua.

"В Офисе есть несколько сценариев по поводу того, как может себя повести Китай. Там ожидают, какую линию поведения выберет Пекин и какими будут дальнейшие переговоры с китайской стороной", – сообщили СМИ источники, близкие к ОПУ.

13 марта кандидатуры послов в Индии и Китае внес на рассмотрение президента глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.