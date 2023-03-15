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Министр и замглавы Минобороны. СМИ назвали кандидатуры послов Украины в Китае и Индии

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Рябикин и Полищук кандидаты на должность послов Украины в Китае и Индии
Рябикин и Полищук – кандидаты на должность послов Украины в Китае и Индии
Фото: kmu.gov.ua, armyinform.com.ua

Послом Украины в Индии может стать заместитель министра обороны Александр Полищук.

Об этом 15 марта написало издание LB.ua со ссылкой на источники.

Отмечается, что по согласованию кандидатуры Полищука ведутся переговоры с Индией. Его назначение поддерживает Киев.

В то же время пока не решен вопрос о назначении послом Украины в КНР министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина, отмечает издание.

МИД Украины пока не получил от Офиса президента ответ на свой запрос, так как ОПУ поставил на паузу решение об утверждении кандидатуры Рябикина, указывает LB.ua.

"В Офисе есть несколько сценариев по поводу того, как может себя повести Китай. Там ожидают, какую линию поведения выберет Пекин и какими будут дальнейшие переговоры с китайской стороной", – сообщили СМИ источники, близкие к ОПУ.

13 марта кандидатуры послов в Индии и Китае внес на рассмотрение президента глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Контекст:

Посла в Индии в Украине нет с июля 2022 года. 

Также у Украины нет посла в Китае с февраля 2021 года – после смерти Сергея Камышева. С тех пор Украину в КНР представляет временная поверенная Жанна Лещинская.

17 февраля Кулеба сообщал, что в МИД есть кандидат на должность посла в КНР.

Теги: Украина, Индия, Китай, МИД Украины, переговоры, Пекин, КНР, Минобороны, посольство Украины, Павел Рябикин, Офис президента Украины, назначение, Александр Полищук, Кабмин
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