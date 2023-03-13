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Кулеба внес на рассмотрение президента кандидатуры послов в Индии, Китае и Бразилии и объявил о наборе послов еще в 20 стран

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В МИД ищут кандидатов на пост послов в 20 стран мира
В МИД ищут кандидатов на пост послов в 20 стран мира
Фото: depositphotos.com

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 13 марта сообщил, что внес на рассмотрение президента кандидатуры послов в Индии, Китае и Бразилии. Одновременно он объявил об открытии набора послов в 20 других стран.

Имена кандидатов на посты послов в Индии, Китае и Бразилии министр не назвал, отметив, что они станут известными уже после обнародования соответствующих указов президента.

"Скажу лишь, что в такие особые страны мы планируем отправить специалистов с опытом государственной работы уровня министров и заместителей министров", – добавил он.

В то же время Кулеба пожаловался на кадровый голод в МИД, из-за которого в 20 странах, с которым Украина развивает отношения, нет послов.

"Поэтому мы идем на беспрецедентный шаг – создаем открытый механизм, который позволяет и дипломатам изнутри системы, и людям снаружи предложить свою кандидатуру на должность посла. Соответствующая страница уже создана на сайте МИД в разделе "Вакансии"... Также отмечу, что особый фокус сейчас на странах Африки. Подача в эти страны автоматически повышает шансы. Кроме того, при условии равных профессиональных показателей я буду отдавать предпочтение женщинам. Просто потому, что дипломатия была много десятилетий несправедлива в отношении карьерного роста женщин", – написал министр.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/pfbid02nNrrPgHVK2wpkFKYnFuEfSCYHGYhhPuKGztehBF8WUGoqrCYCAWkhYK4FaSUTL4ul

На сайте МИД опубликован полный перечень стран, в которые сейчас ищут послов. Среди них:

  • Алжирская Народная Демократическая Республика;
  • Республика Ангола;
  • Республика Ботсвана;
  • Республика Армения;
  • Республика Гана;
  • Демократическая Республика Конго;
  • Федеративная Демократическая Республика Эфиопия;
  • Республика Ирак;
  • Исламская Республика Иран;
  • Республика Кот-д'Ивуар;
  • Ливанская Республика;
  • Малайзия;
  • Республика Мозамбик;
  • Королевство Норвегия;
  • Султанат Оман;
  • Республика Руанда;
  • Республика Судан;
  • Объединенная Республика Танзания;
  • Республика Филиппины;
  • Чешская Республика.
Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Иран, Ирак, Ливан, Филиппины, Африка, Норвегия, Бразилия, Малайзия, Армения, Гана, Алжир, Судан, Конго, Ангола, Дмитрий Кулеба, Танзания, Эфиопия, Руанда, дипломаты, женщины, Оман, Мозамбик, Демократическая Республика Конго, Ботсвана
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