Кулеба внес на рассмотрение президента кандидатуры послов в Индии, Китае и Бразилии и объявил о наборе послов еще в 20 стран

В МИД ищут кандидатов на пост послов в 20 стран мира Фото: depositphotos.com

Имена кандидатов на посты послов в Индии, Китае и Бразилии министр не назвал, отметив, что они станут известными уже после обнародования соответствующих указов президента.

"Скажу лишь, что в такие особые страны мы планируем отправить специалистов с опытом государственной работы уровня министров и заместителей министров", – добавил он.

В то же время Кулеба пожаловался на кадровый голод в МИД, из-за которого в 20 странах, с которым Украина развивает отношения, нет послов.

"Поэтому мы идем на беспрецедентный шаг – создаем открытый механизм, который позволяет и дипломатам изнутри системы, и людям снаружи предложить свою кандидатуру на должность посла. Соответствующая страница уже создана на сайте МИД в разделе "Вакансии"... Также отмечу, что особый фокус сейчас на странах Африки. Подача в эти страны автоматически повышает шансы. Кроме того, при условии равных профессиональных показателей я буду отдавать предпочтение женщинам. Просто потому, что дипломатия была много десятилетий несправедлива в отношении карьерного роста женщин", – написал министр.

На сайте МИД опубликован полный перечень стран, в которые сейчас ищут послов. Среди них: