В Раде зарегистрированы заявления об увольнении Шкарлета, Рябикина и Федорова

Об этом в Telegram 18 марта сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Также зарегистрированы заявления об увольнении министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина и вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

18 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал кадровые изменения в правительстве: вместо Шкарлета министром образования могут назначить директора Национального центра "Малая академия наук Украины" и добровольца 95-й бригады Десантно-штурмовых войск Оксена Лесового, а вместо Рябикина – бывшего главу "Укрзалізниці" Александра Камышина.

Федорова планируют назначить вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министром цифровой трансформации Украины.

Контекст:

О том, что глава Минстратегпрома Рябикин может быть назначен послом Украины в Китае, 15 марта писали СМИ. 13 марта кандидатуру посла в Китае внес на рассмотрение президента глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, но фамилий не называл.

Камышин был назначен и.о. главы правления "Укрзалізниці" в августе 2021 года, в октябре его назначили главой правления компании. 27 февраля 2023 года Камышин заявил, что увольняется с поста главы "Укрзалізниці", добавив, что возглавит офис по европейской интеграции "Укрзалізниці" в Европе. 3 марта президент Владимир Зеленский назначил Камышина своим внештатным советником.

17 марта СМИ сообщали, что Шкарлет уходит с должности министра образования и науки Украины.