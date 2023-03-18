ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Раде зарегистрированы заявления об увольнении Шкарлета, Рябикина и Федорова

Шкарлет уходит в отставку
Шкарлет уходит в отставку
Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

В Верховной Раде зарегистрировано заявление об увольнении министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета.

Об этом в Telegram 18 марта сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Также зарегистрированы заявления об увольнении министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина и вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

18 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал кадровые изменения в правительстве: вместо Шкарлета министром образования могут назначить директора Национального центра "Малая академия наук Украины" и добровольца 95-й бригады Десантно-штурмовых войск Оксена Лесового, а вместо Рябикина – бывшего главу "Укрзалізниці" Александра Камышина. 

Федорова планируют назначить вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министром цифровой трансформации Украины.

Контекст:

О том, что глава Минстратегпрома Рябикин может быть назначен послом Украины в Китае, 15 марта писали СМИ. 13 марта кандидатуру посла в Китае внес на рассмотрение президента глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, но фамилий не называл.

Камышин был назначен и.о. главы правления "Укрзалізниці" в августе 2021 года, в октябре его назначили главой правления компании. 27 февраля 2023 года Камышин заявил, что увольняется с поста главы "Укрзалізниці", добавив, что возглавит офис по европейской интеграции "Укрзалізниці" в Европе. 3 марта президент Владимир Зеленский назначил Камышина своим внештатным советником.

17 марта СМИ сообщали, что Шкарлет уходит с должности министра образования и науки Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Министерство образования, увольнение, Павел Рябикин, Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации, Кабмин, Сергей Шкарлет, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
36-летний Ступка спустя год после расставания официально развелся с женой
36-летний Ступка спустя год после расставания официально развелся с женой
Галина ГРИШИНА
Дорофеева в трикотажной майке и стразами на носу станцевала перед камерой. Видео
Дорофеева в трикотажной майке и стразами на носу станцевала перед камерой. Видео
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
Галина ГРИШИНА
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Галина ГРИШИНА
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Галина ГРИШИНА
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
Галина ГРИШИНА
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Галина ГРИШИНА
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн. Клопотенко прокомментировал
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн. Клопотенко прокомментировал
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Как дома быстро ушить джинсы в талии. Простой лайфхак для тех, кто не умеет шить. Видео
Как дома быстро ушить джинсы в талии. Простой лайфхак для тех, кто не умеет шить. Видео
Галина ГРИШИНА
Кассель, Грин и другие. Состоялась презентация постеров к французской ленте "Три мушкетера: Д’Артаньян"
Кассель, Грин и другие. Состоялась презентация постеров к французской ленте "Три мушкетера: Д’Артаньян"
Галина ГРИШИНА
Солистка Go-A Павленко сменила короткую стрижку на каре. Фото до и после
Солистка Go-A Павленко сменила короткую стрижку на каре. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Новая трактовка вышиванки и акцент на индивидуальности. Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию женской одежды. Фото
Новая трактовка вышиванки и акцент на индивидуальности. Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию женской одежды. Фото
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес снялась в боди с узкими трусами
53-летняя Лопес снялась в боди с узкими трусами
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото (48780)
2
Мишина показала вблизи тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху (36236)
3
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео (33526)
4
Без бюстгальтера и с голым пупом. Новая избранница Остапчука показала, в каком виде ходила в университет (24996)
5
"Ох, ну, это же любовь". Мишина показала себя в тренажерном зале среди штанг и мужчин (24559)
6
Мишина показала, как принимает душ (23755)
7
Дорофеева, которая пожаловалась на плохое самочувствие, показала на сцене живот (21365)
8
"Люди исчезают – понимаете?!" Сумская призналась, что ее дочь в РФ поддерживает Украину, но "делает все, чтобы дети были в безопасности" (20137)
 
 
 
 