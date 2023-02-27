Глава правления "Укрзалізниці" сообщил, что подал в отставку

"Я подаю в отставку. Согласно совместному решению с вице-премьер-министром [Александром] Кубраковым, я возглавлю офис по европейской интеграции "Укрзалізниці" в Европе. Я покидаю пост со спокойным сердцем. Компания работает четко и скоординированно. Остается железная команда. Поэтому я уверен, что у компании и дальше все будут хорошо", – написал он.

Контекст: "Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Камышин был назначен и.о. главы правления "Укрзалізниці" в августе 2021 года, в октябре его назначили главой правления компании. До работы в "Укрзалізниці" он был советником министра инфраструктуры, еще раньше – в 2012–2019 годах – работал в компании СKM, где занимал должность инвестиционного менеджера и члена наблюдательного совета транспортных холдингов группы.