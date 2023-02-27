Премия "Державник року" определила лучших управленцев: министр года – Монастырский, лучший председатель ОВА – Синегубов

В финал вышли по три кандидата в каждой номинации, из которых после голосования жюри были избраны лауреаты Фото: Anna Mishchenko / Facebook

Министром года признан министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, погибший в авиакатастрофе в Броварах 18 января 2023 года.

Лучшим главой областной военной администрации стал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он был отмечен за деоккупационные мероприятия, организацию функционирования населенных пунктов в условиях войны и восстановление Харькова и Харьковской области.

Лучшим законотворцем года признан народный депутат от партии "Слуга народа" Денис Маслов, самым эффективным депутатом года – народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

В номинации "Управленец года" победил председатель правления АО "Укрзалізниця" Александр Камышин.

Лучшим городским головой года признан мэр Краматорска Донецкой области Александр Гончаренко, а лучшим председателем сельской и поселковой территориальной общины – начальник Роганской поселковой военной администрации Харьковской области Мария Черненко.

В номинации "Самый влиятельный иностранный государственник – друг Украины" победил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.