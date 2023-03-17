Шкарлет уходит с должности министра образования и науки – СМИ

"Украинская правда", ссылаясь на два источника в органах власти, написала, что заявление об отставке с должности министра Шкарлет, вероятно, подаст уже сегодня, 17 марта.

По словам собеседника агентства УНН, решение об отставке Шкарлета приняли на самом высоком уровне.

Контекст:

Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. В 2010–2020 годах – ректор Черниговского национального технологического университета. В 2010 году Шкарлет стал депутатом Черниговского областного совета от Партии регионов. Тогда в интервью местной телекомпании "Свобода" он говорил, что поддерживает Виктора Януковича. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет, в этот раз – от Блока Петра Порошенко, но безуспешно.

25 июня 2020 года Кабинет Министров назначил Шкарлета заместителем министра и врио министра образования. До этого комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования не рекомендовал парламенту голосовать за Шкарлета.

Экс-министр образования Анна Новосад обвинила Шкарлета в плагиате как минимум трех научных работ. 40 украинских ученых, в том числе академики Национальной академии наук, выступили против назначения Шкарлета врио министра образования. В их заявлении сказано, что Шкарлет "доказательно признан плагиатором" и нарушителем норм академической добродетели.

Сам чиновник отрицал наличие плагиата в своих работах. Он заявил, что "не обязан ссылаться на все статьи в интернете" и ссылается "только на первоисточник".

Комитет по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Украины признал, что в работах Шкарлета есть плагиат.

17 декабря Рада назначила Шкарлета министром образования, несмотря на решение профильного комитета и протесты представителей образовательного и научного сообщества.

Новые призывы об отставке Шкарлета появились в начале 2022 года после вмешательства Минобразования в процесс выборов президента Киево-Могилянской академии. На выборах победил экс-министр образования и глава Национального агентства по обеспечению качества образования Сергей Квит. Министерство образования не признало выборы, так как они прошли с нарушениями, заявил Шкарлет. Администрация Киево-Могилянской академии 1 февраля на своем сайте заявила, что выборы прошли честно и прозрачно, а решение избирательной комиссии поддержали оба кандидата.

Студенты Киево-Могилянской академии 3 февраля объявили о бессрочной забастовке из-за непризнания со стороны Минобразования результатов выборов президента учебного заведения. 4 февраля студенты академии вышли на акцию протеста к Кабинету Министров Украины. Они требовали подписать контракт с Квитом, который выиграл конкурс на замещение должности президента вуза, а также отставки Шкарлета и автономии украинских университетов.