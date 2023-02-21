Учебным заведениям по всей Украине рекомендовано перейти на дистанционное обучение с 22-го по 24 февраля – Шкарлет

По его словам, это "превентивное мероприятие", которое поможет сохранить жизнь и здоровье школьникам и студентам перед годовщиной вторжения России в Украину.

"Обратился к начальникам областных и Киевской городской военных администраций, руководителям учебных заведений с рекомендацией с 22-го по 24 февраля 2023 года организовать образовательный процесс в учебных заведениях в дистанционном формате", – написал Шкарлет.

Согласно статистике МОН, в результате агрессии РФ в Украине повреждены 3128 учебных заведений, из них 441 – полностью разрушены. От рук оккупантов погиб 461 ребенок, 926 детей получили ранения.

По данным экспертов Киевской школы экономики (KSE), в результате вторжения РФ в Украину убытки социальной сферы составили $200 млн, из них в учебных заведениях – $8,8 млрд.