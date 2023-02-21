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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Учебным заведениям по всей Украине рекомендовано перейти на дистанционное обучение с 22-го по 24 февраля – Шкарлет

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МОН прогнозирует провокации оккупантов в годовщину начала вторжения
МОН прогнозирует провокации оккупантов в годовщину начала вторжения
Фото: ЕРА

Министерство образования и науки Украины рекомендует всем учебным заведениям перейти на дистанционную форму занятий в период с 22-го по 24 февраля 2023 года. Об этом глава МОН Сергей Шкарлет 21 февраля сообщил в Telegram.

По его словам, это "превентивное мероприятие", которое поможет сохранить жизнь и здоровье школьникам и студентам перед годовщиной  вторжения России в Украину.

братился к начальникам областных и Киевской городской военных администраций, руководителям учебных заведений с рекомендацией с 22-го по 24 февраля 2023 года организовать образовательный процесс в учебных заведениях в дистанционном формате", – написал Шкарлет.

Согласно статистике МОН, в результате агрессии РФ в Украине повреждены 3128 учебных заведений, из них 441 – полностью разрушены. От рук оккупантов погиб 461 ребенок, 926 детей получили ранения.

По данным экспертов Киевской школы экономики (KSE), в результате вторжения РФ в Украину убытки социальной сферы составили $200 млн, из них в учебных заведениях – $8,8 млрд

Контекст:

О том, что 23-го или 24 февраля Россия постарается осуществить массированную ракетную атаку на территорию Украины, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. "Россияне готовятся и будут пытаться именно к 23–24 февраля осуществить те или иные вещи. Повлияет ли это на ход войны? Нет. Мы обязательно победим", – сказал Данилов.

В то же время президент Владимир Зеленский называл заявления российских пропагандистов о готовности к новым массированным ударам "еще одной психологической атакой".

Западная разведка фиксирует, что Россия накапливает авиацию вблизи границы с Украиной, сообщила 14 февраля газета Financial Times. По ее данным, РФ стягивает военные самолеты и вертолеты к границе, вероятно, для поддержки наземного наступления. Оккупанты накопила для поддержки наступления 450 самолетов и 300 вертолетов, уточнил 17 февраля представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Ближайшие дни российские войска могут использовать для психологического давления на украинцев при помощи ракетных ударов и фейковых сообщений о своих "успехах" на фронте. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил 16 февраля в комментарии "24 каналу". Он считает, что украинцам следует быть готовыми к частым сигналам воздушной тревоги 24 февраля, вероятным атакам дронами, ракетами и фейковым заявлениям о продвижении оккупантов вглубь страны.

Теги: Министерство образования, вторжение, война России против Украины, школы, вузы, Сергей Шкарлет
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