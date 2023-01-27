В школах Киева 30 января возобновится обучение

Отмечается, что 97% столичных школ, имеющих укрытия, возобновят обучение в смешанном формате – как онлайн, так и офлайн. В классы должно прийти около 117 тыс. школьников.

КГГА сообщает, что во время зимних каникул в учебных заведениях проводились дополнительные работы по упорядочению укрытий. Сегодня там могут разместиться более 189 тыс. человек – это на 42 тыс. больше, чем в начале учебного года.

Власти проверили готовность учебных заведений ко второму семестру. Особое внимание было уделено школам, поврежденным во время воздушных атак. В КГГА заверили, что они готовы принимать учащихся: отопление подключено, персонал проинструктирован на случай новых опасностей. Кроме того, провели работы, обеспечивающие качественное и бесперебойное подключение к интернету.

Благодаря долгим зимним каникулам столичным школам удалось существенно сэкономить на отоплении и расходах на электроэнергию, отмечается в сообщении.