Вместо ВНО в этом году снова будет мультипредметный тест. В МОН рассказали подробности

Тест абитуриенты будут писать в один день. В нем будут задания по трем предмета: два обязательных (украинский язык и математика) и третий на выбор (история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия).

Продолжительность теста составит 180 минут. При этом участники будут сами определять, сколько времени тратить на каждый блок заданий.

Какие типы заданий будут в блоках НМТ?

Украинский язык – 30 заданий, из которых:

10 с выбором одного ответа из четырех;

15 с выбором одного ответа из пяти;

пять на установление соответствия (четыре из пяти).

Максимум баллов – 45, для получения 100 баллов (по 200-бальной системе) надо получить пять тестовых баллов. Не будет заданий, предусматривающих письменный развернутый и короткий ответы.

Математика – 22 задания, из которых:

15 с выбором одного ответа из пяти;

три на установление соответствия (три из пяти);

четыре с коротким ответом.

Максимум баллов – 32, для получения 100 баллов надо четыре тестовых балла. На тесте будет возможность пользоваться черновиками и справочными материалами.

История Украины – 30 заданий, из которых:

20 с выбором одного ответа из четырех;

четыре на установление соответствия (четыре из пяти);

три на установление соответствия;

три с выбором трех ответов из предложенных семи вариантов.

Максимум баллов – 54, для получения 100 баллов надо шесть тестовых баллов. Задания буду касаться периода истории с середины XVI и до начала XXI века.

Иностранные языки – 32 задания, из которых:

пять с выбором одного правильного ответа;

11 на установление соответствия;

16 на заполнение пропусков в тексте.

Максимум баллов – 32, для получения 100 баллов надо четыре тестовых балла. На тесте не будет заданий, предусматривающих письменный развернутый ответ, и заданий по аудированию.

Физика – 20 заданий, из которых:

12 с выбором одного ответа из четырех;

два на установление соответствия (четыре из пяти);

шесть с коротким ответом.

Максимум баллов – 32, для получения 100 баллов надо четыре тестовых балла. Будет возможность пользоваться черновиками.

Химия – 30 заданий, из которых:

20 с выбором одного ответа из четырех;

два на установление соответствия (три из пяти);

шесть с коротким ответом.

Максимум баллов – 40, для получения 100 баллов надо четыре тестовых балла. Будет возможность пользоваться некоторыми справочными материалами и черновиками.

Биология – 30 заданий, из которых:

24 с выбором одного ответа из четырех;

четыре на установление соответствия (четыре из пяти);

с выбором трех ответов из трех групп предложенных вариантов.

Максимум баллов – 46, для получения 100 баллов надо пять баллов.

НМТ будет происходить в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений образования – временных экзаменационных центрах, созданных в населенных пунктах Украины и в некоторых странах за рубежом.

Количество тестовых баллов, полученных участниками во время выполнения заданий каждого из блоков НМТ будет переведено в результаты тестирования по шкале 100–200.