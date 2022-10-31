В 28% украинских школ осенние каникулы перенесли на зиму – Шкарлет

Шкарлет отметил, что в Украине, "несмотря на препятствия", продолжается учебный процесс Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

Он рассказал, что в понедельник после таких каникул к процессу обучения вернулись дети из более чем 7 тыс. школ, еще в 2234 школах – в Киеве и некоторых регионах Украины – они сегодня начались.

"В 3671 учреждении общего среднего образования осенние каникулы перенесены на зимний период, что составляет более 28% от общего количества школ", – добавил Шкарлет.

Министр подчеркнул, что каникулы являются обязательной частью учебного процесса и окончательное решение об этом принимает педсовет, его утверждают приказом директора школы.

"Несмотря на препятствия, мы продолжаем образовательный процесс, который, в частности, предусматривает и отдых для соискателей [образования]", – добавил он.