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В 28% украинских школ осенние каникулы перенесли на зиму – Шкарлет

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Шкарлет отметил, что в Украине, "несмотря на препятствия", продолжается учебный процесс
Шкарлет отметил, что в Украине, "несмотря на препятствия", продолжается учебный процесс
Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

Осенние каникулы перенесли на зиму почти в трети украинских школ. Об этом министр образования Украины Сергей Шкарлет сообщил в Telegram 31 октября.

Он рассказал, что в понедельник после таких каникул к процессу обучения вернулись дети из более чем 7 тыс. школ, еще в 2234 школах – в Киеве и некоторых регионах Украины – они сегодня начались. 

"В 3671 учреждении общего среднего образования осенние каникулы перенесены на зимний период, что составляет более 28% от общего количества школ", – добавил Шкарлет.

Министр подчеркнул, что каникулы являются обязательной частью учебного процесса и окончательное решение об этом принимает педсовет, его утверждают приказом директора школы. 

"Несмотря на препятствия, мы продолжаем образовательный процесс, который, в частности, предусматривает и отдых для соискателей [образования]", – добавил он. 

Контекст:

Осенние каникулы в Украине, как правило, проводят в последнюю неделю октября.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: образование, каникулы, школы, Сергей Шкарлет, школа
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