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Вместо ВНО мультипредметное тестирование. Шкарлет рассказал, какой может быть вступительная кампания – 2023

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Министр отметил, что МОН Украины не может планировать проведение ВНО в традиционном формате
Министр отметил, что МОН Украины не может планировать проведение ВНО в традиционном формате
Фото: depositphotos.com

Внешнее независимое оценивание (ВНО) было и будет механизмом прозрачного поступления в высшие учебные заведения Украины. Однако в условиях военного положения существуют препятствия его организации и проведению, сообщил 22 ноября в Telegram министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, невозможно охватить тестированием потенциальных студентов в украинские заведения высшего образования, которые временно находятся за границей.

"Безопасность и трудности логистики не позволяют МОН планировать проведение внешнего независимого оценивания в традиционном формате. МОН как альтернативу ВНО рассматривает проведение в 2023 году усовершенствованного НМТ (национальное мультипредметное тестирование "ГОРДОН"). Тестовые задания составят согласно программам ВНО по соответствующим предметам", – рассказал Шкарлет.

Министр отметил, что НМТ будет содержать обязательные и дополнительные блоки. Обязательный будет состоять из четырех предметов – украинского языка, математики, истории Украины, иностранного языка (по выбору – английский, французский, немецкий и испанский языки).

Сначала поступающие будут в течение 90 минут выполнять задания по украинскому языку и математике, а после короткого перерыва – по истории Украины и иностранному языку (также 90 минут). В отдельный день они смогут составить дополнительный блок НМТ по физике, химии или биологии. Результатом можно будет заменить оценку по истории Украины или иностранному языку. Тестирование по дополнительным предметам будет длиться 75 минут.

По словам Шкарлета, регистрация для участия в НМТ планируется в апреле, а тестирование – в июне – июле 2023 года. Для вступления в 2023 году могут быть использованы результаты НМТ 2022–2023 годов, а также ВНО 2020–2021 годов.

Министр заявил, что изменить формат проведения вступительных экзаменов можно только после принятия соответствующего закона.

Контекст:

24 марта Верховная Рада отменила государственную итоговую аттестацию, ВНО, единый вступительный экзамен и единый профессиональный вступительный экзамен в 2022 году. Вместо этого для поступления на бюджет абитуриентам нужно было сдать национальный мультипредметный тест, а контрактникам – подать мотивационное письмо.

Теги: Украина, образование, война, физика, ВНО, вступительная кампания, математика, история, студенты, закон, война России против Украины, безопасность, экзамен, тестирование, Сергей Шкарлет, регистрация
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