Шкарлет: Секвестр бюджета привел к тому, что не хватает средств на учебники, цифровые девайсы и школьные автобусы

"Секвестр бюджета привел к тому, что по учебникам, пожалуй, самая тяжелая ситуация. На сегодняшний день не хватает в том числе на цифровые девайсы, не хватает на школьные автобусы", – сообщил министр.
Он подчеркнул, что к решению финансовых проблем в сфере образования подключаются западные компании и международные организации.
"Министерство вместе с партнерами делает очень многое. К примеру, у нас уже сегодня есть 48 тыс. электронных девайсов от компании Google и ЮНИСЕФ. Сегодня работаем с Hewlett-Packard по лэптопам и планшетам для обеспечения учащихся и учителей. Совет Европы и ЮНИСЕФ нам помогают в части печати учебников. Например, математика и украинский язык – общий тираж более 1,3 млн экземпляров – с помощью наших коллег из Совета Европы и ЮНИСЕФ уже подтверждены. Мы работаем с нашим издательством по формированию перечня электронных учебников, чтобы дети по новой программе вышли на обучение", – рассказал Шкарлет.
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По его словам, к решению проблемы с доставкой детей в школы подключаются местные администрации.
"У нас сегодня вместе с областными военными администрациями есть большое количество закупленных школьных автобусов. В общей сложности потребность в школьных автобусах составляет 3133 единицы. Большое количество уже, в принципе, было реализовано. Но потребность есть", – проинформировал Шкарлет.
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Кабинет Министров Украины рекомендовал начать учебный год в школах с 1 сентября в очном режиме, а в университетах (за исключением первых курсов) – с 15 августа. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что местные власти должны проработать и очную форму обучения, и смешанную.
9 августа стало известно, что Кабмин приступил к подготовке проекта госбюджета на 2023 год. Шмыгаля сообщил, что приоритетом бюджета является армия и безопасность.