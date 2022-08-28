Шкарлет: Секвестр бюджета привел к тому, что не хватает средств на учебники, цифровые девайсы и школьные автобусы

Шкарлет: У нас уже сегодня есть 48 тыс. электронных девайсов от компании Google и ЮНИСЕФ Фото: mon.gov.ua

"Секвестр бюджета привел к тому, что по учебникам, пожалуй, самая тяжелая ситуация. На сегодняшний день не хватает в том числе на цифровые девайсы, не хватает на школьные автобусы", – сообщил министр.

Он подчеркнул, что к решению финансовых проблем в сфере образования подключаются западные компании и международные организации.

"Министерство вместе с партнерами делает очень многое. К примеру, у нас уже сегодня есть 48 тыс. электронных девайсов от компании Google и ЮНИСЕФ. Сегодня работаем с Hewlett-Packard по лэптопам и планшетам для обеспечения учащихся и учителей. Совет Европы и ЮНИСЕФ нам помогают в части печати учебников. Например, математика и украинский язык – общий тираж более 1,3 млн экземпляров – с помощью наших коллег из Совета Европы и ЮНИСЕФ уже подтверждены. Мы работаем с нашим издательством по формированию перечня электронных учебников, чтобы дети по новой программе вышли на обучение", – рассказал Шкарлет.

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По его словам, к решению проблемы с доставкой детей в школы подключаются местные администрации.

"У нас сегодня вместе с областными военными администрациями есть большое количество закупленных школьных автобусов. В общей сложности потребность в школьных автобусах составляет 3133 единицы. Большое количество уже, в принципе, было реализовано. Но потребность есть", – проинформировал Шкарлет.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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