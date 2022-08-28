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Шкарлет: Секвестр бюджета привел к тому, что не хватает средств на учебники, цифровые девайсы и школьные автобусы

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Шкарлет: У нас уже сегодня есть 48 тыс. электронных девайсов от компании Google и ЮНИСЕФ
Шкарлет: У нас уже сегодня есть 48 тыс. электронных девайсов от компании Google и ЮНИСЕФ
Фото: mon.gov.ua

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, как западные партнеры помогают министерству решать финансовые проблемы.

"Секвестр бюджета привел к тому, что по учебникам, пожалуй, самая тяжелая ситуация. На сегодняшний день не хватает в том числе на цифровые девайсы, не хватает на школьные автобусы", – сообщил министр.

Он подчеркнул, что к решению финансовых проблем в сфере образования подключаются западные компании и международные организации.

"Министерство вместе с партнерами делает очень многое. К примеру, у нас уже сегодня есть 48 тыс. электронных девайсов от компании Google и ЮНИСЕФ. Сегодня работаем с Hewlett-Packard по лэптопам и планшетам для обеспечения учащихся и учителей. Совет Европы и ЮНИСЕФ нам помогают в части печати учебников. Например, математика и украинский язык – общий тираж более 1,3 млн экземпляров – с помощью наших коллег из Совета Европы и ЮНИСЕФ уже подтверждены. Мы работаем с нашим издательством по формированию перечня электронных учебников, чтобы дети по новой программе вышли на обучение", – рассказал Шкарлет.

Шкарлет: После начала воздушной тревоги ученики должны попасть в укрытие не дольше, чем через 10 минут. Читайте полный текст интервью

По его словам, к решению проблемы с доставкой детей в школы подключаются местные администрации.

"У нас сегодня вместе с областными военными администрациями есть большое количество закупленных школьных автобусов. В общей сложности потребность в школьных автобусах составляет 3133 единицы. Большое количество уже, в принципе, было реализовано. Но потребность есть", – проинформировал Шкарлет.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Кабинет Министров Украины рекомендовал начать учебный год в школах с 1 сентября в очном режиме, а в университетах (за исключением первых курсов) – с 15 августа. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что местные власти должны проработать и очную форму обучения, и смешанную.

9 августа стало известно, что Кабмин приступил к подготовке проекта госбюджета на 2023 год. Шмыгаля сообщил, что приоритетом бюджета является армия и безопасность.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, образование, Google, война, Совет Европы, бюджет, военные, ЮНИСЕФ, помощь, автобус, Совет ЕС, учебники, Алеся Бацман, дети, Европа, война России против Украины, финансы, школы, интервью, Сергей Шкарлет
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