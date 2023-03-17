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Рябикин "поедет послом в Китай", Камышин возглавит Минстратегпром. Нардеп рассказал о кадровых изменениях в Кабмине

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Вместо Рябикина (слева) новым главой Минстратегпрома будет назначен Камышин (справа), отметил Железняк
Вместо Рябикина (слева) новым главой Минстратегпрома будет назначен Камышин (справа), отметил Железняк
Фото: kmu.gov.ua, Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia / Facebook

Павел Рябикин покинет должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Об этом 17 марта в Telegram сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Он поедет послом в Китай", – добавил депутат.

По словам Железняка, новым главой Минстратегпрома будет назначен Александр Камышин.

Он ранее возглавлял "Укрзалізницю", добавил нардеп в Telegram.

О том, что глава Минстратегпрома Рябикин может быть назначен послом Украины в Китае, 15 марта писали СМИ.

13 марта кандидатуру посла в Китае внес на рассмотрение президента глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Контекст:

Камышин был назначен и.о. главы правления "Укрзалізниці" в августе 2021 года, в октябре его назначили главой правления компании"Українські новини" писали в ноябре, что Камышин работает без контракта.

27 февраля 2023 года Камышин заявил, что увольняется с поста главы "Укрзалізниці", добавив, что возглавит офис по европейской интеграции "Укрзалізниці" в Европе.

3 марта президент Владимир Зеленский назначил Камышина своим внештатным советником.

Теги: Украина, Китай, Укрзалізниця, посольство Украины, Павел Рябикин, Кабмин, Ярослав Железняк, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, нардеп, Александр Камышин
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