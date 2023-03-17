Рябикин "поедет послом в Китай", Камышин возглавит Минстратегпром. Нардеп рассказал о кадровых изменениях в Кабмине

Об этом 17 марта в Telegram сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
"Он поедет послом в Китай", – добавил депутат.
По словам Железняка, новым главой Минстратегпрома будет назначен Александр Камышин.
Он ранее возглавлял "Укрзалізницю", добавил нардеп в Telegram.
О том, что глава Минстратегпрома Рябикин может быть назначен послом Украины в Китае, 15 марта писали СМИ.
13 марта кандидатуру посла в Китае внес на рассмотрение президента глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Камышин был назначен и.о. главы правления "Укрзалізниці" в августе 2021 года, в октябре его назначили главой правления компании. "Українські новини" писали в ноябре, что Камышин работает без контракта.
27 февраля 2023 года Камышин заявил, что увольняется с поста главы "Укрзалізниці", добавив, что возглавит офис по европейской интеграции "Укрзалізниці" в Европе.
3 марта президент Владимир Зеленский назначил Камышина своим внештатным советником.