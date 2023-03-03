Подавший в отставку глава "Укрзалізниці" Камышин стал внештатным советником Зеленского

"Назначить Камышина Александра Николаевича советником президента Украины (вне штата)", – говорится в документе от 3 марта.
При этом, по данным Youcontrol, Камышин до сих пор является руководителем АО "Укрзалізниця".
27 февраля Камышин заявил, что увольняется с поста главы "Укрзалізниці", добавив, что возглавит офис по европейской интеграции "Укрзалізниці" в Европе.
Камышин был назначен и.о. главы правления "Укрзалізниці" в августе 2021 года, в октябре его назначили главой правления компании. "Українські новини" писали в ноябре, что Камышин работает без контракта.