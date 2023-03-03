Подавший в отставку глава "Укрзалізниці" Камышин стал внештатным советником Зеленского

Камышин был назначен и.о. главы правления "Укрзалізниці" в августе 2021 года Фото: #залізні_зміни / Telegram

"Назначить Камышина Александра Николаевича советником президента Украины (вне штата)", – говорится в документе от 3 марта.

При этом, по данным Youcontrol, Камышин до сих пор является руководителем АО "Укрзалізниця".