Рада рассмотрит увольнение Шкарлета и Рябикина и другие кадровые вопросы правительства – Шмыгаль

Рада планирует рассмотреть:

"Кроме того, вице-премьер-министр Михаил Федоров будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. Его будущая должность – вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины", – написал Шмыгаль.

Контекст:

О том, что глава Минстратегпрома Рябикин может быть назначен послом Украины в Китае, 15 марта писали СМИ. 13 марта кандидатуру посла в Китае внес на рассмотрение президента глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Камышин был назначен и.о. главы правления "Укрзалізниці" в августе 2021 года, в октябре его назначили главой правления компании. 27 февраля 2023 года Камышин заявил, что увольняется с поста главы "Укрзалізниці", добавив, что возглавит офис по европейской интеграции "Укрзалізниці" в Европе. 3 марта президент Владимир Зеленский назначил Камышина своим внештатным советником.

17 марта СМИ сообщали, что Шкарлет уходит с должности министра образования и науки Украины.