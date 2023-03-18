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Рада рассмотрит увольнение Шкарлета и Рябикина и другие кадровые вопросы правительства – Шмыгаль

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Шмыгаль рассказал о запланированных кадровых перестановках в Кабмине
Шмыгаль рассказал о запланированных кадровых перестановках в Кабмине
Фото: kmu.gov.ua

На следующей неделе Верховная Рада рассмотрит ряд кадровых изменений в правительстве. Об этом 18 марта сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль после обсуждения этого вопроса на заседании парламентской фракции "Слуга народа".

Рада планирует рассмотреть:

  • увольнение министра образования и науки Сергея Шкарлета и назначение на эту должность Оксена Лесового;
  • увольнение с должности министра стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина и назначение на эту должность бывшего главы "Укрзалізниці" Александра Камышина.

"Кроме того, вице-премьер-министр Михаил Федоров будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. Его будущая должность – вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины", – написал Шмыгаль.

Контекст:

О том, что глава Минстратегпрома Рябикин может быть назначен послом Украины в Китае, 15 марта писали СМИ. 13 марта кандидатуру посла в Китае внес на рассмотрение президента глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Камышин был назначен и.о. главы правления "Укрзалізниці" в августе 2021 года, в октябре его назначили главой правления компании. 27 февраля 2023 года Камышин заявил, что увольняется с поста главы "Укрзалізниці", добавив, что возглавит офис по европейской интеграции "Укрзалізниці" в Европе. 3 марта президент Владимир Зеленский назначил Камышина своим внештатным советником.

17 марта СМИ сообщали, что Шкарлет уходит с должности министра образования и науки Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Павел Рябикин, Слуга народа, Денис Шмыгаль, Кабмин, Сергей Шкарлет
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