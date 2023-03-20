Рада уволила Шкарлета

За отставку Шкарлета проголосовали 295 депутатов.

Информация об отставке Шкарлета появилась в СМИ 17 марта.

18 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально анонсировал кадровые изменения в правительстве. В частности, вместо Шкарлета министром образования могут назначить директора Национального центра "Малая академия наук Украины" и добровольца 95-й бригады Десантно-штурмовых войск Оксена Лисового.

Фото заявления Шкарлета об отставке в тот же день опубликовал спикер Рады Руслан Стефанчук. 20 марта комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций поддержал отставку Шкарлета.

Контекст:

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины Шкарлет 25 июня 2020 года был назначен заместителем министра и врио министра образования. До этого комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования не рекомендовал парламенту голосовать за Шкарлета.

Экс-министр образования Анна Новосад обвинила Шкарлета в плагиате как минимум трех научных работ. 40 украинских ученых, в том числе академики Национальной академии наук, выступили против назначения Шкарлета врио министра образования. В их заявлении сказано, что Шкарлет "доказательно признан плагиатором" и нарушителем норм академической добродетели.

Сам чиновник отрицал наличие плагиата в своих работах. Он заявил, что "не обязан ссылаться на все статьи в интернете" и ссылается "только на первоисточник".

Комитет по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Украины признал, что в работах Шкарлета есть плагиат.

17 декабря 2020 года Рада назначила Шкарлета министром образования, несмотря на решение профильного комитета и протесты представителей образовательного и научного сообщества.