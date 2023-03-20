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Профильный комитет Рады поддержал отставку Шкарлета – нардеп

Шкарлет уже написал заявление об отставке
Шкарлет уже написал заявление об отставке
Фото: Сергій Шкарлет / Telegram

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций поддержал отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования Украины. Об этом сообщила в Facebook нардеп от "Голоса", секретарь комитета Наталья Пипа.

"Комитет образования почти единогласно отправил Шкарлета в отставку", – написала она.

https://www.facebook.com/natapipa/posts/pfbid0hU9tNRi1CcpiGqfjQe6JqdWQHcc1b67Q2jyhMgHrAE7Nfdhny9sjrvjMARusK9CJl

Информация об отставке Шкарлета появилась в СМИ 17 марта. 

18 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально анонсировал кадровые изменения в правительстве. В частности, вместо Шкарлета министром образования могут назначить директора Национального центра "Малая академия наук Украины" и добровольца 95-й бригады Десантно-штурмовых войск Оксена Лисового.

Фото заявления Шкарлета об отставке в тот же день опубликовал спикер Рады Руслан Стефанчук. 

По информации источников LB.ua, ректоры ведущих вузов Украины собираются подписать открытое письмо с призывом оставить Шкарлета в должности.

Контекст:

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины Шкарлет 25 июня 2020 года был назначен заместителем министра и врио министра образования. До этого комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования не рекомендовал парламенту голосовать за Шкарлета.

Экс-министр образования Анна Новосад обвинила Шкарлета в плагиате как минимум трех научных работ. 40 украинских ученых, в том числе академики Национальной академии наук, выступили против назначения Шкарлета врио министра образования. В их заявлении сказано, что Шкарлет "доказательно признан плагиатором" и нарушителем норм академической добродетели.

Сам чиновник отрицал наличие плагиата в своих работах. Он заявил, что "не обязан ссылаться на все статьи в интернете" и ссылается "только на первоисточник". 

Комитет по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Украины признал, что в работах Шкарлета есть плагиат

17 декабря Рада назначила Шкарлета министром образования, несмотря на решение профильного комитета и протесты представителей образовательного и научного сообщества.

Теги: Верховная Рада, образование, отставка, комитет, Минобразования, Сергей Шкарлет, Наталья Пипа
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