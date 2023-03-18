Шкарлет сделал орфографическую ошибку в заявлении об отставке с должности министра образования и науки. Фото

В "шапке" написанного от руки заявления вместо "Шкарлета" он указал: "Шарлета", пропустив букву "к".
Стефанчук опубликовал также заявления об отставке министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина и вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
В их заявлениях, отпечатанных на принтере, орфографических ошибок нет.
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины Шкарлет 25 июня 2020 года был назначен заместителем министра и врио министра образования. До этого комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования не рекомендовал парламенту голосовать за Шкарлета.
Экс-министр образования Анна Новосад обвинила Шкарлета в плагиате как минимум трех научных работ. 40 украинских ученых, в том числе академики Национальной академии наук, выступили против назначения Шкарлета врио министра образования. В их заявлении сказано, что Шкарлет "доказательно признан плагиатором" и нарушителем норм академической добродетели.
Сам чиновник отрицал наличие плагиата в своих работах. Он заявил, что "не обязан ссылаться на все статьи в интернете" и ссылается "только на первоисточник".
Комитет по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Украины признал, что в работах Шкарлета есть плагиат.
17 декабря Рада назначила Шкарлета министром образования, несмотря на решение профильного комитета и протесты представителей образовательного и научного сообщества.
18 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал кадровые изменения в правительстве: вместо Шкарлета министром образования могут назначить директора Национального центра "Малая академия наук Украины" и добровольца 95-й бригады Десантно-штурмовых войск Оксена Лесового, а вместо Рябикина – бывшего главу "Укрзалізниці" Александра Камышина.
Федорова планируют назначить вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министром цифровой трансформации Украины.