Шмыгаль сообщил о переводе с контракта на бюджет 13 тыс. украинских студентов. Шкарлет говорил о 21 тыс.

Решение о переводе части украинских студентов на бюджет Кабмин принял в октябре Фото: pixabay.com

"Почти 13 тыс. студентов будут переведены с контрактной формы обучения на бюджет. Это дети погибших защитников Украины, участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны, а также дети жителей особо опасных территорий", – написал глава правительства.

22 декабря министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет писал, что в Украине получили разрешение перейти на обучение по государственному заказу более 21 тыс. студентов, из них 18 887 – на дневной форме получения образования, 2161 – на заочной.