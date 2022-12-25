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Шмыгаль сообщил о переводе с контракта на бюджет 13 тыс. украинских студентов. Шкарлет говорил о 21 тыс.

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Решение о переводе части украинских студентов на бюджет Кабмин принял в октябре
Решение о переводе части украинских студентов на бюджет Кабмин принял в октябре
Фото: pixabay.com

В связи с войной России против Украины на бюджет будут переведены около 13 тыс. украинских студентов, которые учились на контракте. Об этом 25 декабря сообщил в Fаcebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Почти 13 тыс. студентов будут переведены с контрактной формы обучения на бюджет. Это дети погибших защитников Украины, участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны, а также дети жителей особо опасных территорий", – написал глава правительства.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid02WKFigcHtUp9P2eXuT9h6fM49s6jwkn4DKDg1EwZvPsDmS9x7p9uREj4XfF9kpwCwl

22 декабря министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет писал, что в Украине получили разрешение перейти на обучение по государственному заказу более 21 тыс. студентов, из них 18 887 – на дневной форме получения образования, 2161 – на заочной.

Контекст:

21 октября Кабинет Министров Украины принял решение о переводе на бюджетную форму обучения десятков тысяч украинских студентов.

Шмыгаль уточнял, что оно коснется более чем 80 тыс. учащихся. Речь о детях погибших защитников, участниках войны и их детях, переселенцах и жителях пострадавших областей страны.

Государство выделит на этот проект 363 млн грн, сказал глава правительства.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, бюджет, переселенцы, студенты, пострадавшие, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Сергей Шкарлет
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