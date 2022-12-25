Шмыгаль сообщил о переводе с контракта на бюджет 13 тыс. украинских студентов. Шкарлет говорил о 21 тыс.

"Почти 13 тыс. студентов будут переведены с контрактной формы обучения на бюджет. Это дети погибших защитников Украины, участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны, а также дети жителей особо опасных территорий", – написал глава правительства.
22 декабря министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет писал, что в Украине получили разрешение перейти на обучение по государственному заказу более 21 тыс. студентов, из них 18 887 – на дневной форме получения образования, 2161 – на заочной.
21 октября Кабинет Министров Украины принял решение о переводе на бюджетную форму обучения десятков тысяч украинских студентов.
Шмыгаль уточнял, что оно коснется более чем 80 тыс. учащихся. Речь о детях погибших защитников, участниках войны и их детях, переселенцах и жителях пострадавших областей страны.
Государство выделит на этот проект 363 млн грн, сказал глава правительства.