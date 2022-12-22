МОН перевело с контракта на бюджет больше 21 тыс. украинских студентов – Шкарлет

По его словам, таким образом МОН завершило первый этап перевода на бюджетное обучение детей погибших защитников Украины, участников боевых действий, тех, кто получил на войне инвалидность (и их детей), а также жителей особо опасных территорий. Программа касается студентов, которые зачислены в вузы до 2021 года включительно.

"По состоянию на 21 декабря 2022 года за счет внутреннего перераспределения и перераспределения мест между учреждениями профессионального высшего и высшего образования, подчиненными МОН, мест государственного заказа 2022 года подтверждено и предоставлено разрешение для перевода на обучение по государственному заказу 21 048 соискателей. Из них 18 887 – на дневной форме получения образования и 2161 – на заочной", – написал Шкарлет.

Он отметил, что сейчас полностью закрыта потребность в переводе с контракта на бюджет по всем степеням, кроме бакалавра. Остаток потребности будет обеспечен в следующем учебном году, добавил министр.