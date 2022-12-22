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ОБЩЕСТВО

МОН перевело с контракта на бюджет больше 21 тыс. украинских студентов – Шкарлет

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Министр образования заявил, что перевод продолжится в следующем году
Министр образования заявил, что перевод продолжится в следующем году
Фото: Сергій Шкарлет / Telegram

В Украине получили разрешение перейти на обучение по государственному заказу более 21 тыс. студентов. Об этом министр образования Украины Сергей Шкарлет 22 декабря сообщил в Telegram.

По его словам, таким образом МОН завершило первый этап перевода на бюджетное обучение детей погибших защитников Украины, участников боевых действий, тех, кто получил на войне инвалидность (и их детей), а также жителей особо опасных территорий. Программа касается студентов, которые зачислены в вузы до 2021 года включительно.

"По состоянию на 21 декабря 2022 года за счет внутреннего перераспределения и перераспределения мест между учреждениями профессионального высшего и высшего образования, подчиненными МОН, мест государственного заказа 2022 года подтверждено и предоставлено разрешение для перевода на обучение по государственному заказу 21 048 соискателей. Из них 18 887 – на дневной форме получения образования и 2161 – на заочной", – написал Шкарлет. 

Он отметил, что сейчас полностью закрыта потребность в переводе с контракта на бюджет по всем степеням, кроме бакалавра. Остаток потребности  будет обеспечен в следующем учебном году, добавил министр.

Контекст:

21 октября Кабинет Министров Украины принял решение о переводе на бюджетную форму обучения десятков тысяч украинских студентов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что оно коснется более чем 80 тыс. учащихся. Речь о детях погибших защитников, участниках войны и их детях, переселенцах и жителях пострадавших областей страны. Государство выделит на этот проект 363 млн грн, сказал Шмыгаль.

Теги: Украина, Министерство образования, студенты, вузы, Сергей Шкарлет
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