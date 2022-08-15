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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Возвращайся домой и умри там". Россиянин и белорус напали на украинских студентов в Швейцарии

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Украинка Сончковская рассказала о нападении россиянина и белоруса в Цюрихе
Украинка Сончковская рассказала о нападении россиянина и белоруса в Цюрихе
Фото: sonchkovska / Instagram

В Цюрихе (Швейцария) 13 августа на украинских студентов напали двое мужчин, один из них был россиянином, а другой представился белорусом. Об этом сообщила одна из потерпевших студенток, журналистка Яна Сончковская в Instagram. Также подробности другая пострадавшая студентка София Сукач рассказала "Украинской правде".

Сончковская вместе с Сукач и еще одним студентом Денисом Шарлаем столкнулись с россиянином и белорусом в центре Цюриха 13 августа. 

"Когда мы шли к станции, то услышали язык, который был похож на что-то знакомое. Денис спросил: "Это белорусский или русский?" Мы между собой говорили, что язык похож на белорусский. Здесь эти мужчины подходят и говорят: "Нет, это русский", – рассказала Сукач.

Между компаниями завязался диалог, пока они шли по городу. Один из мужчин сказал, что он из Москвы, а второй представился белорусом. Россиянин начал разговор с Шарлаем и Сончковской, а белорус – с Сукач.

Россиянин, говоря на английском, говорил украинцам, что понимает их нелюбовь к России, но уверял, что "это все политика" и "простые люди здесь ни при чем". 

В то же время белорус спрашивал у Сукач ее возраст и пытался узнать, зачем она приехала в Швейцарию. Узнав, что ей 20 и в Швейцарию она бежала от войны и учится здесь на журналиста, он спросил: "А зачем?" Украинка ответила, что хочет освещать правду, в отличие от российских пропагандистов. Услышав это, он начал обвинять девушку в том, что она осуждаю его язык и язык его друга.

"Ты приехала сюда притеснять мой язык! Ты, с...ка, унижаешь россиян, я здесь с 95-го, а ты 20-летняя не имеешь права меня унижать. Я здесь живу, вы меня притесняете" – закричал он и прижал украинку к стене.

Друзья Сукач вступились за нее и тогда нападающий переключился на Шарлая. Узнав, что он украинец, мужчина ударил его по лицу, а затем в плечо. С этого момента Сончковская начала снимать происходящее на видео. В кадр попал момент, где девушка говорит о бомбардировке ее страны россиянами, а нападавший отвечает: "Возвращайся домой и умри там".

После этого к компании подошли русскоговорящие девушки, которые начали просить не публиковать запись в интернет, а Сончковская пригрозила, что вызовет полицию. Звонить по телефону правоохранителям также хотел прохожий, но русскоязычные мужчины быстро исчезли в толпе. В конце концов студенты все же решили обратиться с заявлением в полицию.

"В следующий раз вы захотите сказать: "Не все русские. Это только война [президента РФ Владимира] Путина", вы должны вспомнить эту мою ситуацию и помнить: Беларусь так же ответственна за кровь украинцев, как и Россия", – подытожила Сукач в Twitter.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, Швейцария, нападение, Цюрих, студенты, война России против Украины
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