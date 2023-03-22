Нового министра образования Лисового обвинили в плагиате. Он готов отказаться от ученой степени, если это подтвердится

Впервые информация о том, что в кандидатской диссертации по философии Лисового содержится плагиат, была опубликована 19 марта на странице "Украинского движения пацифистов".

Эта организация известна тем, что выступает за "мирное окончание войны и права каждого человека на отказ от военной службы". Ее основателем является ивано-франковский журналист Руслан Коцаба – в 2015-м его подозревали в шпионаже и госизмене (он призывал уклоняться от мобилизации) и даже дали тюремный срок. Однако в 2018 году апелляционный суд его оправдал, а рассмотрение дела продолжается до сих пор. 22 февраля этого года "Суспільне" сообщало, что Коцаба выехал из Украины в США со статусом политического беженца.

На странице организации опубликован анализ автореферата диссертации Лисового "Социокультурная самоидентификация личности" от 2012 года. Авторы анализа утверждают, что в нем содержатся заимствования без ссылок с признаками копирования отдельных словосочетаний из автореферата другой диссертации – работы Ярослава Арабчука "Основные факторы социализации личности в поликультурной среде" 2011 года.

20 марта о плагиате в диссертации Лисового написал и ресурс "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях". На этом сайте также размещены публикации об академической недобропорядочности Шкарлета и экс-нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Автором публикации указан Василий Садовый. Он же работал для этого ресурса над анализом диссертации Шкарлета.

Как пишет Садовый, в диссертации Лисового есть совпадения с двумя другими работами: вышеупомянутого Арабчука и Андрея Зуева. При этом в списках литературы, использованной при написании диссертации Лисового, работа Арабчука отсутствует.

Прямые цитаты из работы Арабчука Садовый нашел и в автореферате, и в диссертации Лисового. Причем совпадение по цитатам было настолько идентичным, что в автореферате Лисового оказалось даже неполное выделение фразы "научная новизна", как и в автореферате Арабчука.

Что касается статьи Зуева, то она полностью вошла в диссертацию Лисового, хотя сослался на нее он только в трех местах. Причем в диссертации обнаружены те же описки, которые были в статье Зуева (в слове "антропокультурных" была пропущена буква т), а также замена украинской буквы "і" на английскую "i" (подобные замены букв обычно делают, чтобы обмануть программу поиска плагиата).

При этом Садовый уточняет, что всю диссертацию Лисового он не анализировал, ограничившись только вышеупомянутыми фрагментами, где нашел совпадения с работами Арабчука и Зуева.

Скриншот: http://false-science.ucoz.ua

"Украинская правда" пообщалась с ученой Ириной Егорченко по поводу плагиата Лисового. Та сказала, что ни она, ни ее коллеги из антиплагиатной инициативы "Диссергейт" (организация, которая признавала Шкарлета плагиатором) не исследовали научную работу Лисового.

Впрочем, ученая отмечает, что факт плагиата есть. По ее словам, такие случаи у научного руководителя Лисового – Виктора Андрущенко – нередки. Также у Егорченко есть сомнения, что работу писал лично Лисовой.

"Я сомневаюсь, что Лисовой, как и другие диссертанты, вообще сам писал. Он не имеет философского образования, диссертация защищена во время работы на должности, когда на освоение новой специальности времени быть никак не может (Лисовой был директором Национального центра "Малая академия наук Украины" с 2010 года. – "ГОРДОН"). Освоение специальности "философия" требует чрезвычайно много времени", – убеждена она.

В то же время член образовательного комитета Верховной Рады Наталья Пипа в комментарии "ВВС News Україна" отметила, что в диссертации Лисового есть признаки самокопирования.

"Один абзац у него выглядит скопированным из предыдущей работы. Больше таких случаев у него не было. Наверное, это была одна ошибка с его стороны. Он признает эту ошибку. В трудах Шкарлета было очень много плагиата", – говорит Пипа.

Историю с плагиатом и самокопированием прокомментировал и сам Лисовой, его заявление журналистам "Украинской правды" предоставила Малая академия наук. Лисовой намерен отправить свою кандидатскую диссертацию на несколько авторитетных экспертиз.

"В случае выявления в его работе нарушений добропорядочности Оксен Лисовой готов отказаться от ученой степени кандидата наук и на посту министра формировать принципиально новую академическую культуру и культуру образовательного и научного менеджмента", – заявили в МАН.