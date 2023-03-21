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Профильный комитет Рады рекомендовал назначить Лисового министром образования

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Кандидатуру Лисового комитет поддержал единогласно
Кандидатуру Лисового комитет поддержал единогласно
Фото: Оксен Лісовий / Facebook

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций на заседании 20 марта рекомендовал назначить директора Малой академии наук Оксена Лисового министром образования. Об этом написала в Facebook нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина.

"Образовательный комитет Верховной Рады только что поддержал назначение Оксена Лисового министром образования и науки Украины. Единогласно", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/j.gryshyna/posts/pfbid0hF3qJaRFUcJgbJr8DborP4DARKSqfsaFcq3q5CydgmjwiYEeo6sX6pUoQ3pFK34Ml

Контекст:

МОН сейчас остался без министра, поскольку 20 марта Верховная Рада уволила с этой должности Сергея Шкарлета.

За время, что Шкарлет находился на должности врио, а позже – министра образования, он несколько раз попадал в громкие скандалы. Первый был связан с тем, что экс-министр образования Анна Новосад обвинила Шкарлета в плагиате как минимум трех научных работ. 40 украинских ученых, в том числе академики Национальной академии наук, выступили против назначения Шкарлета врио министра образования. В их заявлении сказано, что Шкарлет "доказательно признан плагиатором" и нарушителем норм академической добродетели.

Несмотря на решение профильного комитета и протесты представителей образовательного и научного сообщества 17 декабря 2020 года Рада назначила Шкарлета министром образования.

Новые призывы об отставке Шкарлета появились в начале 2022 года после вмешательства Минобразования в процесс выборов президента Киево-Могилянской академии. На выборах победил экс-министр образования и глава Национального агентства по обеспечению качества образования Сергей Квит. Министерство образования не признало выборы, так как они прошли с нарушениями, заявил Шкарлет. Администрация Киево-Могилянской академии 1 февраля на своем сайте заявила, что выборы прошли честно и прозрачно, а решение избирательной комиссии поддержали оба кандидата.

Студенты Киево-Могилянской академии 3 февраля 2022 года объявили о бессрочной забастовке из-за непризнания со стороны Минобразования результатов выборов президента учебного заведения. 4 февраля студенты академии вышли на акцию протеста к Кабинету Министров Украины. Они требовали подписать контракт с Квитом, который выиграл конкурс на замещение должности президента вуза, а также отставки Шкарлета и автономии украинских университетов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, Украина, Министерство образования, Минобразования, назначение, Юлия Гришина, заседание
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