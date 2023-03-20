Шмыгаль предложил Раде назначить трех министров – Федорова, Лисового и Камышина

Об этом 20 марта в Telegram проинформировал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
В частности, Шмыгаль предложил Раде назначить Михаила Федорова на должность вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Украины; Оксена Лисового – министром образования и Украины; Александра Камышина – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
20 марта Рада уволила Федорова с должности вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации Украины; Павла Рябикина – с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности; Сергея Шкарлета – с должности министра образования и науки.
СМИ сообщали, что Рябикин может быть назначен послом Украины в Китае.
Камышин был назначен и.о. главы правления "Укрзалізниці" в августе 2021 года, в октябре его назначили главой правления компании. 27 февраля 2023 года Камышин заявил, что увольняется с поста главы "Укрзалізниці", добавив, что возглавит офис по европейской интеграции "Укрзалізниці" в Европе. 3 марта президент Владимир Зеленский назначил Камышина своим внештатным советником.