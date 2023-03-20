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Шмыгаль предложил Раде назначить трех министров – Федорова, Лисового и Камышина

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Шмыгаль предложил Раде назначить вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министра образования и главу Минстратегпрома
Шмыгаль предложил Раде назначить вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министра образования и главу Минстратегпрома
Фото: kmu.gov.ua (архив)

В Верховную Раду Украины поступили представления премьер-министра Дениса Шмыгаля о новых назначениях в Кабмине.

Об этом 20 марта в Telegram проинформировал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, Шмыгаль предложил Раде назначить Михаила Федорова на должность вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Украины; Оксена Лисового – министром образования и Украины; Александра Камышина – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Контекст:

20 марта Рада уволила Федорова с должности вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации Украины; Павла Рябикина – с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности; Сергея Шкарлета – с должности министра образования и науки.

СМИ сообщали, что Рябикин может быть назначен послом Украины в Китае.

Камышин был назначен и.о. главы правления "Укрзалізниці" в августе 2021 года, в октябре его назначили главой правления компании. 27 февраля 2023 года Камышин заявил, что увольняется с поста главы "Укрзалізниці", добавив, что возглавит офис по европейской интеграции "Укрзалізниці" в Европе. 3 марта президент Владимир Зеленский назначил Камышина своим внештатным советником.

Теги: Верховная Рада, Украина, Министерство образования, правительство, вице-премьер, премьер-министр, Тарас Мельничук, Михаил Федоров, Денис Шмыгаль, назначение, Кабмин, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, Минцифры, Александр Камышин
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