Шмыгаль предложил Раде назначить трех министров – Федорова, Лисового и Камышина

Шмыгаль предложил Раде назначить вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министра образования и главу Минстратегпрома Фото: kmu.gov.ua (архив)

Об этом 20 марта в Telegram проинформировал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, Шмыгаль предложил Раде назначить Михаила Федорова на должность вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Украины; Оксена Лисового – министром образования и Украины; Александра Камышина – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.