Рада назначила Лисового министром образования и науки

Принятие соответствующего проекта постановления №9133 поддержали 313 народных депутатов.

Лисовой – в прошлом преподаватель Киево-Могилянского коллегиума. Также он занимал одну из руководящих должностей в дирекции "Укртелекома". С июня 2010 года возглавил Национальный центр "Малая академия наук Украины". В 2012-м он стал лауреатом Государственной премии Украины в сфере образования, а в 2021-м получил почетное звание Заслуженный работник образования Украины.

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году добровольцем ушел на фронт в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, при этом дистанционно продолжил исполнять обязанности директора МАН Украины.