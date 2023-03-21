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Рада назначила Лисового министром образования и науки

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Лисовой возглавил МОН Украины
Лисовой возглавил МОН Украины
Фото: Оксен Лісовий / Facebook

Верховная Рада Украины 21 марта назначила Оксена Лисового на должность министра образования и науки Украины. Об этом сообщил в Telegram народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Принятие соответствующего проекта постановления №9133 поддержали 313 народных депутатов.

Лисовой – в прошлом преподаватель Киево-Могилянского коллегиума. Также он занимал одну из руководящих должностей в дирекции "Укртелекома". С июня 2010 года возглавил Национальный центр "Малая академия наук Украины".  В 2012-м он стал лауреатом Государственной премии Украины в сфере образования, а в 2021-м получил почетное звание Заслуженный работник образования Украины.

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году добровольцем ушел на фронт в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, при этом дистанционно продолжил исполнять обязанности директора МАН Украины.

Контекст:

20 марта Рада уволила Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки. За время, в течение которого Шкарлет находился на должности врио, а позже – министра образования, он несколько раз попадал в громкие скандалы, в том числе его обвиняли в плагиате.

Теги: Верховная Рада, Украина, Кабинет Министров, образование, депутаты, Министерство образования, Алексей Гончаренко, добровольцы, преподаватели, Малая академия наук, назначение, Кабмин
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