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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кабмин Украины запускает грантовые программы для ветеранов в рамках программы "єРобота" – Шмыгаль

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Шмыгаль: Расширяем программу "Ветеранский бизнес". Речь идет о грантах для ветеранов и членов их семей на запуск собственного дела в любой сфере
Шмыгаль: Расширяем программу "Ветеранский бизнес". Речь идет о грантах для ветеранов и членов их семей на запуск собственного дела в любой сфере
Фото: kmu.gov.ua

Кабмин Украины 30 марта принял решение о расширении программы "єРобота", которая теперь будет включать несколько направлений для украинских ветеранов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Первым шагом расширяем программу "Ветеранский бизнес". Речь идет о грантах для ветеранов и членов их семей на запуск собственного дела в любой сфере", – сказал Шмыгаль.

Он сообщил, что правительство принимает постановление о расширении программы безвозвратных грантов "єРобота", которая будет включать отдельные направления именно для ветеранского бизнеса.

"Первое направление: 250 тыс. грн гранта может получить на собственный бизнес ветеран при создании в этом бизнесе по меньшей мере одного рабочего места. Второе направление: 500 тыс. грн гранта может получить член семьи участника боевых действий при создании в новом бизнесе по меньшей мере двух рабочих мест. Софинансирование по этой программе будет 70% на 30%. То есть 70% вносит государство, 30% должны быть собственные средства нового предпринимателя. Третье направление: 1 млн грн гранта может получить участник боевых действий, если он до этого уже был предпринимателем и не менее трех лет был зарегистрирован как физлицо-предприниматель. Главное условие для этого гранта – это создать от четырех рабочих мест, из которых по меньшей мере два предусмотрены для ветеранов или лиц с инвалидностью в результате войны", – сказал премьер-министр.

Он сообщил, что здесь так же, как и во второй программе, софинансирование будет 70% на 30%.

"Все заявки на гранты будут приниматься через "Дію". Все будет просто, понятно и удобно", – заявил глава правительства.

Шмыгаль рассказал, что благодаря программе "єРобота" уже созданы более 3,5 тыс. новых бизнесов.

"Мы ожидаем, что в последующие годы правительственные безвозвратные гранты позволят создать тысячи новых ветеранских бизнесов в разных сферах и уголках нашей страны", – заявил он.

Контекст:

В интервью изданию "ГОРДОН" глава Украинского ветеранского фонда Наталья Калмыкова говорила, что на 23 февраля – за день до открытого вторжения России – в Украине было более 400 тыс. ветеранов. "Сейчас наши силы безопасности и обороны насчитывают около 1 млн человек. Мы можем считать, что потенциально все они – ветераны", – рассказала она.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Кабинет Министров, правительство, ветераны, работа, гранты, Денис Шмыгаль, Кабмин
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