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В 2023 году Украина планирует засеять более 13 млн га земель – Шмыгаль

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Аграрии по всем регионам посеяли более 500 тыс. га
Аграрии по всем регионам посеяли более 500 тыс. га
Фото: EPA

В этом году украинские фермеры планируют засеять более 13 млн га сельхозземель. Об этом 4 апреля заявил премьер-министр Денис Шмыгал на заседании Кабинета министров, сообщила пресс-служба правительства.

Шмыгаль отметил, что сейчас по всей стране проходит вторая посевная кампания за время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Аграрии по всем регионам уже посеяли более 500 тыс. га, сообщил премьер.

В то же время он добавил, что в Украине взрывоопасными предметами усеяно около 174 тыс. км² территории. Глава правительства сообщил, что Кабмин уже утвердил план разминирования более 470 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения в девяти регионах Украины.

"Поэтому все работы по разминированию и помощи нашим аграриям – это приоритет", – подчеркнул Шмыгаль.

Контекст:

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязненные – Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего. По оценкам программы развития Организации объединенных наций работы по полному разминированию Украины будут стоить $35,7 млн.

В декабре 2022 года ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" озвучила прогноз, согласно которому в 2023 году в Украине на 45% сократятся посевные площади под зерновыми культурами и на 60% меньше будет получено урожая зерновых по сравнению с довоенным 2021 годом.

В этом марте вышло две большие статьи о проблемах фермеров в деоккупированной части юга Украины – в американском The New York Times и украинском издании "Новинарня". Один из авторов обоих материалов, репортер Стас Козлюк в своем Twitter 16 марта вкратце описал ситуацию: "Выглядит все, мягко скажем, не очень оптимистично... Поля заминированы, фермеры ограблены, денег нет, техники нет, посевного материала нет". По словам журналиста, фермеры все равно продолжают работать, используя металлоискатели, выводя тракторы в поля на свой страх и риск

Теги: Украина, разминирование, фермеры, Денис Шмыгаль, Кабмин, зерно
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