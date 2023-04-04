В 2023 году Украина планирует засеять более 13 млн га земель – Шмыгаль

Аграрии по всем регионам посеяли более 500 тыс. га Фото: EPA

Шмыгаль отметил, что сейчас по всей стране проходит вторая посевная кампания за время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Аграрии по всем регионам уже посеяли более 500 тыс. га, сообщил премьер.

В то же время он добавил, что в Украине взрывоопасными предметами усеяно около 174 тыс. км² территории. Глава правительства сообщил, что Кабмин уже утвердил план разминирования более 470 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения в девяти регионах Украины.

"Поэтому все работы по разминированию и помощи нашим аграриям – это приоритет", – подчеркнул Шмыгаль.