В Полтавской области по просьбе аграриев сократили комендантский час – ОВА

Об этом 24 марта в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Лунин.
"С этим вопросом к нам обратились аграрии. В области стартовала посевная, продолжается подкормка озимых культур. Увеличился световой день. Рабочие выходят рано утром в поля, поэтому необходимо изменить промежуток времени, в течение которого запрещено передвижение, – написал руководитель ОВА. – По решению Совета обороны области с 27 марта в Полтавской области комендантский час продлится с 23.00 до 4.00".
С 19 ноября 2022 года в Полтавской области комендантский час действовал с 23.00 до 5.00, указала ОВА в Facebook.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В числе прочих мер в стране действует комендантский час. Его длительность устанавливают местные военные администрации или военное командование.
Во время комендантского часа выходить на улицы можно только во время воздушной тревоги, чтобы дойти до ближайшего укрытия. Обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.