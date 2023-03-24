В Полтавской области по просьбе аграриев сократили комендантский час – ОВА

В области стартовала посевная, рабочие выходят рано утром в поля, поэтому необходимо изменить промежуток времени, в течение которого запрещено передвижение, пояснил Лунин Фото: Дмитро Лунін / Facebook

Об этом 24 марта в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Лунин.

"С этим вопросом к нам обратились аграрии. В области стартовала посевная, продолжается подкормка озимых культур. Увеличился световой день. Рабочие выходят рано утром в поля, поэтому необходимо изменить промежуток времени, в течение которого запрещено передвижение, – написал руководитель ОВА. – По решению Совета обороны области с 27 марта в Полтавской области комендантский час продлится с 23.00 до 4.00".

С 19 ноября 2022 года в Полтавской области комендантский час действовал с 23.00 до 5.00, указала ОВА в Facebook.