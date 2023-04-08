Кабмин утвердил документ, приближающий Украину к "роуминговому безвизу"

По словам премьера, одобренный документ позволит Украине заключить соглашение о роуминге с Европейским союзом уже в этом году Фото: pixabay.com

Документ создает правовые основы для режима внутреннего рынка в секторе телекоммуникационных услуг, в том числе в отношении роуминга, предусмотренные проектом решения комитета ассоциации Украина – ЕС, в торговом составе, пояснил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Движемся к "роуминговому безвизу" с ЕС. Сегодня утвердили документ, который позволит Украине заключить соответствующее соглашение с Европейским союзом уже в этом году", – прокомментировал это решение премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Он подчеркнул, что присоединение к роуминговому пространству ЕС – это не только отмена платы за звонки, но и "современные, прозрачные европейские правила в сфере телекоммуникаций".

Предусматривается, что законодательство в сфере телекоммуникационных услуг в Украине, в частности в отношении роуминга, будет дополнено с учетом актуальных изменений в законодательстве ЕС.

"В этом году эта сфера будет "пилотом" по полной юридической интеграции Украины во внутриевропейское регулирование", – прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.

Документ соответствует плану мероприятий по имплементации соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС. Основной акцент этого плана – интеграция Украины во внутренний рынок ЕС.

По словам министра, план предусматривает 29 мероприятий, которые позволяют завершить существующие проекты, такие как Соглашение о "промышленном безвизе", и начать работу над интеграцией во внутренний рынок ЕС во всех подходящих для этого сферах.

"Наша цель – интегрироваться во внутренний рынок ЕС, не дожидаясь вступления в ЕС", – подытожила Свириденко.