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Кабмин утвердил документ, приближающий Украину к "роуминговому безвизу"

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По словам премьера, одобренный документ позволит Украине заключить соглашение о роуминге с Европейским союзом уже в этом году
По словам премьера, одобренный документ позволит Украине заключить соглашение о роуминге с Европейским союзом уже в этом году
Фото: pixabay.com

Кабинет Министров Украины 7 апреля одобрил проект решения по созданию условий для получения Украиной режима внутреннего рынка ЕС в сфере роуминга. Об этом сообщается на правительственном портале.

Документ создает правовые основы для режима внутреннего рынка в секторе телекоммуникационных услуг, в том числе в отношении роуминга, предусмотренные проектом решения комитета ассоциации Украина – ЕС, в торговом составе, пояснил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Движемся к "роуминговому безвизу" с ЕС. Сегодня утвердили документ, который позволит Украине заключить соответствующее соглашение с Европейским союзом уже в этом году", – прокомментировал это решение премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Он подчеркнул, что присоединение к роуминговому пространству ЕС – это не только отмена платы за звонки, но и "современные, прозрачные европейские правила в сфере телекоммуникаций".

Предусматривается, что законодательство в сфере телекоммуникационных услуг в Украине, в частности в отношении роуминга, будет дополнено с учетом актуальных изменений в законодательстве ЕС.

"В этом году эта сфера будет "пилотом" по полной юридической интеграции Украины во внутриевропейское регулирование", – прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.

Документ соответствует плану мероприятий по имплементации соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС. Основной акцент этого плана – интеграция Украины во внутренний рынок ЕС.

По словам министра, план предусматривает 29 мероприятий, которые позволяют завершить существующие проекты, такие как Соглашение о "промышленном безвизе", и начать работу над интеграцией во внутренний рынок ЕС во всех подходящих для этого сферах.

"Наша цель – интегрироваться во внутренний рынок ЕС, не дожидаясь вступления в ЕС", – подытожила Свириденко.

Контекст:

Бесплатный роуминг де-факто уже работает: украинские беженцы в ЕС используют для связи с родственниками в Украине карты отечественных мобильных операторов, платя при этом только за привычный пакет услуг мобильной связи.

15 июля 2022 года Шмыгаль после разговора по видеосвязи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил, что Украина рассчитывает на присоединение к единой зоне роуминга.

В феврале 2023 года Европейская комиссия приняла предложение включить роуминг в Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной. Это первый случай распространения режима внутреннего рынка ЕС на Украину, подчеркнули в Еврокомиссии.

Теги: Кабинет Министров, мобильная связь, телефоны, Европейский союз, законодательство, документы, Евросоюз, роуминг, Тарас Мельничук, Денис Шмыгаль, Кабмин, Юлия Свириденко, ЕС
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