Еврокомиссия предложила присоединить Украину к зоне роуминга ЕС

"Украина на один шаг приблизилась к зоне бесплатного роуминга ЕС", – говорится в сообщении.
Это означает, что посетителям из Украины больше не придется платить никаких дополнительных сборов за использование своих мобильных телефонов во время поездок в ЕС, путешественники из Евросоюза будут пользоваться теми же правами при посещении Украины.
Включение Украины в зону свободного роуминга ЕС является одним из ключевых действий пересмотренного плана приоритетных действий, отмечается в сообщении. Этот план является дорожной картой для полной реализации углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Украиной и дальнейшей интеграции Украины в единый рынок ЕС.
Это первый случай распространения режима внутреннего рынка ЕС на Украину, подчеркнули в Еврокомиссии.
Бесплатный роуминг де-факто уже работает: украинские переселенцы в ЕС уже используют для связи с родственниками в Украине карты отечественных мобильных операторов, платя при этом только за привычный пакет услуг мобильной связи.
15 июля 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль после разговора по видеосвязи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил, что Украина рассчитывает на присоединение к единой зоне роуминга.