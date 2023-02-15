Еврокомиссия предложила присоединить Украину к зоне роуминга ЕС

"Украина на один шаг приблизилась к зоне бесплатного роуминга ЕС", – говорится в сообщении.

Это означает, что посетителям из Украины больше не придется платить никаких дополнительных сборов за использование своих мобильных телефонов во время поездок в ЕС, путешественники из Евросоюза будут пользоваться теми же правами при посещении Украины.

Включение Украины в зону свободного роуминга ЕС является одним из ключевых действий пересмотренного плана приоритетных действий, отмечается в сообщении. Этот план является дорожной картой для полной реализации углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Украиной и дальнейшей интеграции Украины в единый рынок ЕС.

Это первый случай распространения режима внутреннего рынка ЕС на Украину, подчеркнули в Еврокомиссии.