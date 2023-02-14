Президент Латвии призвал Европарламент дать Украине европейское будущее

В официальном обращении к Европейскому парламенту в Страсбурге Левитс повторил требование парламента о создании специального трибунала по агрессии России против Украины.

"Никто из нас не хочет жить в мире, где агрессивная война является нормой", – сказал он.

Левитс призвал не подрывать стандарты международного права, достигнутые после Второй мировой войны. Он раскритиковал Европу за "огромную ошибку и наивность целенаправленного движения" к зависимости от российских источников энергии.

Президент Латвии поддержал просьбу депутатов Европарламента об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины, причем не только активов близких к режиму олигархов, но и активов Центрального банка России. По его словам, это сложно, но юридически возможно.

Левитс попросил дать Украине европейское будущее. По его словам, это историческое решение и у Европы может быть только один шанс принять его.

"Украинский народ решил. Теперь наша очередь сделать это", – заявил он.

Президент Латвии предупредил, что текущие события могут привести к ослаблению или даже полной утрате самой демократии. В то время как разнообразие национальной идентичности, культуры и языка составляет силу Европы, принципы верховенства права должны быть везде одинаковыми, подчеркнул он.