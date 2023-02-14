ГОРДОН
 
 
МИР

Президент Латвии призвал Европарламент дать Украине европейское будущее

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Левитс призвал Европу принять историческое решение
Левитс призвал Европу принять историческое решение
Фото: EPA

Президент Латвии Эгилс Левитс 14 февраля призвал Европу найти политическую волю, чтобы судить Россию за ее преступления и дать Украине будущее в Европе. Его заявление цитирует сайт Европарламента.

В официальном обращении к Европейскому парламенту в Страсбурге Левитс повторил требование парламента о создании специального трибунала по агрессии России против Украины.

"Никто из нас не хочет жить в мире, где агрессивная война является нормой", – сказал он.

Левитс призвал не подрывать стандарты международного права, достигнутые после Второй мировой войны. Он раскритиковал Европу за "огромную ошибку и наивность целенаправленного движения" к зависимости от российских источников энергии.

Президент Латвии поддержал просьбу депутатов Европарламента об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины, причем не только активов близких к режиму олигархов, но и активов Центрального банка России. По его словам, это сложно, но юридически возможно.

Левитс попросил дать Украине европейское будущее. По его словам, это историческое решение и у Европы может быть только один шанс принять его.

"Украинский народ решил. Теперь наша очередь сделать это", – заявил он.

Президент Латвии предупредил, что текущие события могут привести к ослаблению или даже полной утрате самой демократии. В то время как разнообразие национальной идентичности, культуры и языка составляет силу Европы, принципы верховенства права должны быть везде одинаковыми, подчеркнул он.

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, говорится в совместном заявлении по итогам саммита Украина – ЕС, который прошел в Киеве 3 февраля.

Теги: Латвия, Европарламент, Европа, Евросоюз, Эгилс Левитс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Балетмейстер привселюдно измазал лицо журналистки фекалиями собаки. Он заявил, что она "много лет бросала в него дерьмо"
Балетмейстер привселюдно измазал лицо журналистки фекалиями собаки. Он заявил, что она "много лет бросала в него дерьмо"
Галина ГРИШИНА
В примерочной перед зеркалом, на съемках клипа и на прогулке. Кацурин показал три поцелуя с Дорофеевой
В примерочной перед зеркалом, на съемках клипа и на прогулке. Кацурин показал три поцелуя с Дорофеевой
Галина ГРИШИНА
Резников в штаб-квартире НАТО в Брюсселе показал платок с изображением истребителей. Видео
Резников в штаб-квартире НАТО в Брюсселе показал платок с изображением истребителей. Видео
44-летняя Ани Лорак снялась в обнимку со своим тренером по медитациям и призналась ему в любви. Он проигнорировал. Фото
44-летняя Ани Лорак снялась в обнимку со своим тренером по медитациям и призналась ему в любви. Он проигнорировал. Фото
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль показала декольте с верхнего ракурса. Фото
Тина Кароль показала декольте с верхнего ракурса. Фото
Бэнкси опубликовал новую работу. На ней изображена девушка с выбитым зубом и запертый в холодильнике мужчина. Фото
Бэнкси опубликовал новую работу. На ней изображена девушка с выбитым зубом и запертый в холодильнике мужчина. Фото
Галина ГРИШИНА
В сети показали лицо 53-летней Лопес вблизи. Фото
В сети показали лицо 53-летней Лопес вблизи. Фото
"Жду встречи, как "леопардов". Сервис для проверки контрагентов опубликовал шуточные валентинки от Залужного, Буданова, Джонсона и Зеленской
"Жду встречи, как "леопардов". Сервис для проверки контрагентов опубликовал шуточные валентинки от Залужного, Буданова, Джонсона и Зеленской
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук в кроп-топе и лосинах показала свой прыжок в замедленной съемке
Бех-Романчук в кроп-топе и лосинах показала свой прыжок в замедленной съемке
Dantes после развода с Дорофеевой обратился к своей новой избраннице
Dantes после развода с Дорофеевой обратился к своей новой избраннице
Галина ГРИШИНА
Резников – в желтом, Остин – в синем. Министр обороны Украины и глава Пентагона появились на публике в галстуках цветов украинского флага
Резников – в желтом, Остин – в синем. Министр обороны Украины и глава Пентагона появились на публике в галстуках цветов украинского флага
Галина ГРИШИНА
"Это вкус любви". Украинский кулинар поделился рецептом чизкейка с хрустящей корочкой
"Это вкус любви". Украинский кулинар поделился рецептом чизкейка с хрустящей корочкой
"С вас $100!" Сын Пугачевой и Галкина проделал цирковой трюк
"С вас $100!" Сын Пугачевой и Галкина проделал цирковой трюк
Потап впервые после слухов о расставании с Каменских рассказал, как относится к жене. Она публично отреагировала
Потап впервые после слухов о расставании с Каменских рассказал, как относится к жене. Она публично отреагировала
Галина ГРИШИНА
Хайек показала, как танцует сальсу на вечеринке. Видео
Хайек показала, как танцует сальсу на вечеринке. Видео
"Болезни, землетрясения, война… Что там дальше еще у нас, какие "сюрпризы"?" Дорофеева показала свой автомобиль и обратилась к подписчикам
"Болезни, землетрясения, война… Что там дальше еще у нас, какие "сюрпризы"?" Дорофеева показала свой автомобиль и обратилась к подписчикам
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
53-летняя Лопес снялась в стрингах с нижнего ракурса (287052)
2
"Разрывается сердце, когда такое происходит. Особенно когда уже есть дети". Решетник прокомментировал развод Квитковой и Добрынина (81922)
3
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео (55532)
4
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции (53853)
5
Хорватию на "Евровидении 2023" представит группа Let 3. Они поют о "маленьком придурке-психопате" и выходят на сцену с муляжами ракет. Видео (48862)
6
Мишина снялась в топе и лосинах, широко расставив ноги. Фото (40625)
7
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети (34063)
8
В Нью-Йорке россиянку признали виновной в покушении на убийство украинки из-за ее паспорта. Ей грозит 25 лет тюрьмы (24644)
 
 
 
 