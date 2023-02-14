Президент Латвии призвал Европарламент дать Украине европейское будущее

В официальном обращении к Европейскому парламенту в Страсбурге Левитс повторил требование парламента о создании специального трибунала по агрессии России против Украины.
"Никто из нас не хочет жить в мире, где агрессивная война является нормой", – сказал он.
Левитс призвал не подрывать стандарты международного права, достигнутые после Второй мировой войны. Он раскритиковал Европу за "огромную ошибку и наивность целенаправленного движения" к зависимости от российских источников энергии.
Президент Латвии поддержал просьбу депутатов Европарламента об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины, причем не только активов близких к режиму олигархов, но и активов Центрального банка России. По его словам, это сложно, но юридически возможно.
Левитс попросил дать Украине европейское будущее. По его словам, это историческое решение и у Европы может быть только один шанс принять его.
"Украинский народ решил. Теперь наша очередь сделать это", – заявил он.
Президент Латвии предупредил, что текущие события могут привести к ослаблению или даже полной утрате самой демократии. В то время как разнообразие национальной идентичности, культуры и языка составляет силу Европы, принципы верховенства права должны быть везде одинаковыми, подчеркнул он.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.
Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, говорится в совместном заявлении по итогам саммита Украина – ЕС, который прошел в Киеве 3 февраля.